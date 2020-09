Deuda: Mendoza es la primera provincia en anunciar un principio de acuerdo tras el canje nacional

Mendoza anunció un principio acuerdo con los principales acreedores para la reestructuración del Bono PMY24, lo que convirtió a la provincia cuyana en el primer subsoberano en lograr un arreglo de refinanciación de su deuda externa a un mes del arreglo conseguido por el gobierno nacional.

El PMY24 es un título emitido en 2016 bajo ley neoyorquina, con un stock de u$s 530 millones a a una tasa de interés de 8,375% y vencimiento el 19 de mayo de 2024.

Las nuevas condiciones contemplan una nueva maduración hasta 2029 y un "ahorro" de más de u$s 80 millones en pago de intereses. En total, significa un 24% de quita al valor presente neto (NPV) de los títulos y un cupón de 5% promedio.

El arreglo significa una descompresión importante hasta 2024, especialmente desde 2022 cuando el perfil de vencimientos original exigía el pago de u$s 213,6 millones, mientras que con el arreglo la obligación para ese año disminuye a u$s 22,5 millones. Para 2023 y 2024 se preveían desembolsos por u$s 198,8 millones y u$s 184,1 millones, respectivamente, que ahora bajaron a u$s 106 millones para ambos años.

Fuente: Ministerio de Hacienda de Mendoza

El acuerdo llega después de más de tres meses de negociaciones, luego de que el 4 de junio Mendoza presentara su primera oferta, en su momento rechazada.

El 6 de julio la provincia cuyana presentó una mejora en su propuesta, pero tampoco recibió la adhesión suficiente. El 14 de septiembre modificó los plazos en la oferta y logró la aceptación de los acreedores.

Las demás provincias con deuda bajo legislación extranjera continúan con sus procesos de reestructuración, pero todavía sin un acuerdo en el horizonte, incluida Buenos Aires, con una deuda por más de u$s 7100 millones.

"Mendoza se encamina a lograr un acuerdo con los acreedores del Bono PMY24 lo que significará un gran alivio para las cuentas provinciales en el marco de la sostenibilidad. Agradecemos a las autoridades del Gobierno Nacional por la cooperación en el proceso", celebró el ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Luego, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, señaló que el bono que se tenía que amortizar con vencimiento en 2024, logró una reprogramación de pagos que se extenderá entre 2023 y 2029, logrando un "aplanamiento de la curva acorde a las capacidades de la provincia".

Las negociaciones alcanzaron un nivel de aceptación de la propuesta que supera el 92% de los tenedores, por lo que se emitirá un nuevo título, con vencimientos mucho más amplios que los originales.

"Permitirá claramente un ahorro en materia de intereses de 80 millones de dólares (quita del 40%) y hará una curva de perfil de vencimientos más acorde a las capacidades de pago de nuestra provincia dado el contexto actual", explicó el funcionario en conferencia de prensa junto al subsecretario de Finanzas, Victor Fayad, y la directora General de Crédito al Sector Público, Natalia Bruno.