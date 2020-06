Deuda: Aún después de salir del default, relativizan una "garúa" de inversiones

En el caso de que junio acabe con un deal entre el Gobierno y los acreedores privados en el canje de 21 bonos por u$s 66.238 millones, los dólares no entrarán masivamente a la Argentina. Ese es el pensamiento de una fuente al tanto de las negociaciones entre ambas partes, que dialogó con El Cronista en estricto off the record.

"En sus comunicados, los comités de bonistas dejan un mensaje tácito: que si hay arreglo, pueden volver las inversiones, que en este caso sería una 'garúa' en vez de la lluvia de la que se hablaba durante el Gobierno anterior", planteó esta fuente, para quien el endeudamiento externo del país es históricamente "parte del problema y no de la solución", ya que esos dólares que ingresan por el canal financiero nunca van hacia el lado productivo.

En relación a las diferencias que existen en la actualidad entre el Gobierno y los acreedores, siempre con el pedido de reserva de su nombre, este conocedor de la posición de ambas partes dijo: "Los bonistas están enojados con la realidad y no reconocen las restricciones".

"Hay un tira y afloje natural, pero los acreedores tienen una dificultad para ubicarse en tiempo y espacio y un nivel de negación importante. Da la impresión de que viven en marzo de 2018", fustigó.

Sucede que, cree, "en un mundo con tasas de interés cada vez más bajas", imaginan que la Argentina se va a tener que financiar a 10% anual en dólares o más, tasa que igualmente es "sinónimo de default". Mientras tanto, por la honda caída económica mundial tras los efectos de la pandemia por coronavirus, "día a día se deteriora la capacidad de pago de todos los países".

Para él, cuando la Argentina alega el término "sostenibilidad", lema del ministro de Economía, Martín Guzmán, pone sobre la mesa la alineación de sus compromisos financieros futuros con la capacidad de pago que tendrá el país; mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) piensa en el límite a partir del cual no puede seguir prestando dinero.

Por último, esta fuente indicó que estos grandes fondos agrupados en tres comités apenas poseen un 40% de los bonos elegibles para el canje, por lo que el éxito dependerá también de la colocación que logren los bancos HSBC y Bank of America (BofA) con acreedores individuales, sin tanta capacidad de lobby. Es por esto que aún en un escenario de acuerdo con los gigantes de las finanzas internacionales, no existirá nada parecido a una foto con abrazos, sino que faltarán más adhesiones para cerrar el canje.