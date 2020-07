Deuda: Alberto Fernández insiste en que no habrá más ofertas y crece el riesgo de nuevos holdouts

Después de que tres comités de bonistas se unieran hoy en público para rechazar la última propuesta de reestructuración de la deuda externa, con una contraoferta, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistieron en que el Gobierno está abierto al diálogo pero no va a realizar una nueva oferta, lo que abre la puerta al surgimiento de holdouts de este nuevo canje.

"Esperábamos esto, lo único que pasó es que se formalizó la posición de un grupo de bonistas. Vamos a seguir hablando y seguir la negociación. sabiendo que la Argentina ha hecho un esfuerzo muy grande", afirmó el mandatario, en una entrevista que brindó a jóvenes de todo el país por la Televisión Pública, luego de que los grupos Exchange Bondholders, Ad Hoc y Argentina Creditor Committee comunicaran que no aceptarán la última oferta de canje que el Gobierno oficializó en la SEC.

El Jefe de Estado insistió que esa propuesta será la última. "Como queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Pero hemos hecho la oferta posible, es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos. Nos pone al límite, no queremos que nosotros hagamos una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables", afirmó Fernández.

Si tanto el Gobierno como los comités de acreedores mantienen estas posturas, a la Argentina no le quedarán más opciones que cerrar el proceso de canje, aunque con holdouts de por medio.

"Es muy difícil hacer una oferta mejor. Una oferta mejor pone en riesgo el mañana. Lo que busco es que la Argentina resuelva un problema y que no haya que discutir más con los acreedores. Y que cada vez que haya que cobrarle a la Argentina, simplemente cobren. Y no que sigamos discutiendo cómo hacemos para pagar", añadió el mandatario, que insistió con la idea de "que la deuda sea sostenible" y se pueda pagar pero "no a costa de los sectores vulnerables".

"Falta de entendimiento"

Casi en simultáneo, Guzmán salió al cruce de los grupos de bonistas que hoy expresaron su rechazo a la oferta. "Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina", afirmó el ministro.

"No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a la Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo", expresó el funcionario, en línea con el discurso presidencial.

Además, el titular de Economía se mostró optimista respecto de la reacción que tendrá el resto de los bonistas. "Consideramos que la mayoría de nuestros acreedores va a aceptar la oferta", afirmó.

"Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores", precisó.

La contraoferta

Según pudo saber El Cronista, la contraoferta de los tres principales grupos de bonistas -que aseguran tener más de un tercio de la deuda elegible a reestructurar (con poder de bloqueo sobre la operación) ofrece un alivio financiero de u$s 35.000 millones en 9 años, contra los cerca de u$s 40.000 millones que buscaba despejar la Argentina.

Es incluye que el cupón de interés sea del 3,4% promedio anual, versus el 3,07% promedio que registró el Gobierno ante la SEC, y adelantar el comienzo de los pagos al 30 de julio de 2021, en lugar de al 4 de septiembre de 2021, como ofertó Guzmán.

Sin embargo, los fondos apuntan sobre todo a las cláusulas legales: en la contraoferta, los bonos emitidos a partir de 2016 mantendrían sus respectivos términos (indenture) pero con una "restricción calificada" a la redesignación. Eso busca que el Gobierno ceda en su "estrategia Pacman" mediante la que podrían reasignar bonos para forzar mayorías automáticas, aún cuando no se hubiera cumplido con los umbrales necesarios marcados en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) para dar por válido el canje.