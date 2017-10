Detuvieron a De Vido, el ex ministro que manejó una caja de u$s 100.000 millones

Julio De Vido se convirtió en el primer ministro de la era kirchnerista en ser detenido, luego de que se entregara en los tribunales de Comodoro Py, desde donde habían salido los dos pedidos de detención en su contra, que habilitó el Congreso después de decidir su desafuero en el mediodía de ayer. Así, el ex ministro completa la nómina de ex funcionarios de la extinta cartera de Planificación que están en prisión, junto con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Gestión Roberto Baratta.

Cerca de una hora después de la votación, De Vido sorprendió al presentarse en los Tribunales de Comodoro Py junto a su abogado Maximiliano Rusconi para entregarse, cuando todas las miradas estaban puestas en su domicilio. En ese momento efectivos de Gendarmería Nacional se habían trasladado al departamento del ex funcionario ubicado en avenida Libertador al 2200 con la intención de detenerlo, mientras que grupo de personas también se había autoconvocado allí para repudiar al ex ministro..

Al llegar a Comodoro Py, De Vido le envió un mensaje a la diputada nacional Elisa Carrió, luego de que ésta celebrara su orden de detención la semana pasada: "Mándenle champagne a la doctora Carrió", aseguró el ex ministro de Planificación en declaraciones a la prensa al ingresar al edificio, por la entrada de la calle Letonia. Carrió le respondió, en tono de ironía, que ella "no toma alcohol".

Una vez adentro de los Tribunales, se presentó en el cuarto piso, donde se encuentra el juzgado del magistrado federal Luis Rodríguez, quien tiene a cargo la causa en la que se lo acusa por supuesta malversación de fondos públicos a través de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, por la que salió el pedido de detención desde la Cámara Federal, y allí se formalizó el procedimiento. El ex ministro se negó a responder preguntas y se remitió a un escrito presentado el lunes pasado en esa causa. Según trascendió, en el texto le apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por supuestamente aprovechar su detención para "montar un show mediático" a través de la Gendarmería y a pedido del presidente Mauricio Macri.

Tras ese trámite y luego de que el juzgado de Claudio Bonadio lo notificara de su arresto preventivo por los sobreprecios en la compra de gas natural, el ex funcionario fue trasladado a bordo de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal al Hospital Penitenciario de Ezeiza. En medio de un fuerte y espectacular operativo de seguridad, De Vido salió de Tribunales sin ser visto, ya que fue cubierto por escudos de efectivos de fuerzas de seguridad. En el hospital se le realizarán los exámenes médicos de rutina -que podrían demorar hasta 48 horas- y luego la Justicia determinará si queda alojado en ese centro, en la cárcel de Ezeiza o es llevado a Marcos Paz. El argumento de la Justicia para solicitar su desafuero y posterior arresto se basó en la posibilidad de que De Vido pudiera entorpecer las investigaciones si seguía estando en libertad.

De Vido, además, está siendo enjuiciado por la tragedia de Once, y tiene procesamientos vigentes en su contra por la causa que investiga la compra de trenes obsoletos a España y Portugal, por la renegociación de los contratos ferroviarios y por la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez.

Al término de sus doce años como ministro, el ex funcionario reconoció haber manejado una caja global desde Planificación de u$s 107.825 millones, el equivalente a más del doble de las reservas del Banco Central en la actualidad, estimadas en u$s 52.000 millones.