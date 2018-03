Detienen por corrupción a un funcionario de Mar del Plata y renunció

El hasta ayer presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata, Emiliano Giri, mano derecha del intendente de Cambiemos Carlos Arroyo, junto a otros ex funcionarios de la gestión bonaerense de Daniel Scioli fueron detenidos ayer por orden de la Justicia de La Plata en el marco de una investigación de irregularidades en contratos del Astillero Río Santiago. Por la tarde, todavía en prisión, Giri le envió su renuncia escrita a mano al jefe comunal de la ciudad balnearia, que no para de sumar escándalos en medio del accionar de grupos neonazis.

Giri, empresario cercano primero a José "Pepe" Scioli y ex jefe de campaña de Arroyo, que hasta se rumoreó que la gobernadora María Eugenia Vidal le había ofrecido integrar su gabinete, está acusado de ser "partícipe necesario en el delito de peculado". Desde La Plata, donde fue trasladado, tras ser detenido en su domicilio, el fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini confirmó la detención del funcionario marplatense y aseguró que le podrían caber de 2 a 10 años de prisión, según informó el diario La Capital.

También fue detenido el ex presidente del ente administrador del Astillero, Héctor Scavuzzo, el ex Jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción bonaerense y otros cuatro ex funcionarios de Río Santiago. La megacausa surgió en 2013 cuando una vecina de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado ya que su esposo aparecía cobrando cerca de

$ 30 mil mensuales en Astilleros. A partir de esa denuncia policial, la investigación descubrió una nómina de trabajadores ficticios, con nombres reales de personas humildes. Si bien hubo un recorte de 58 legajos para delimitar el análisis, la Justicia sospecha que podrían existir un total de 300 empleados "ñoquis" que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años. Esos sueldos, un total de $ 16 millones, se habrían repartido entre los detenidos. Según el fiscal, el ex funcionario marplatense fue identificado por los denunciantes como la persona a la que "le entregaron los datos personales", a cambio de una supuesta ayuda social, que luego fueron usados para completar los legajos falsos de Astilleros.

"Soy inocente", se defendió Giri ante La Capital, antes de negar conocer al resto de los detenidos. La agencia de noticias oficial Télam informó anoche que Vidal le "pidió al intendente que lo remuevan", si bien poco antes ya había circulado la carta del propio Giri, dirigida a Arroyo, anunciando su apartamiento. "Lo hago con la conciencia tranquila de saber que será justicia pero con la responsabilidad de darte la libertad absoluta frente a esta situación tan difícil para mi desde lo personal y para la gestión en lo político", escribió el ex funcionario.

Otro escándalo para "La Feliz" que viene convulsionada por una serie de ataques de grupos neonazis, el último perpetrado en un local de La Cámpora que balearon su vidriera con una escopeta.