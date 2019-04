Detectan evasión en cadena de carnicerías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una maniobra de evasión de los impuestos a la Seguridad Social, que supera los $ 10 millones, por parte de un grupo empresario que maneja unas 40 carnicerías.

En particular, se descubrió que en estos locales, del mismo grupo económico, y del que la AFIP no brindó datos, el 100% de su personal no se encontraba registrado.

Así el dueño de este grupo empresario de la zona sur del Gran Buenos Aires evadía el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social de sus 154 trabajadores, informó la AFIP en un comunicado.

Se determinó una deuda por aportes y contribuciones omitidos, además de las multas y sanciones previstas en la normativa vigente. Resta determinar la evasión registrada en otros impuestos, como en el IVA y Ganancias.

La investigación de la AFIP comenzó con el análisis de facturas electrónicas de los locales, entre otros elementos.

En la tarea de cruzamiento de datos, se detectó la utilización de más de 30 empleados que son monotributistas y que actuaban como "prestanombres".

La AFIP está poniendo en práctica nuevas acciones de control con el fin de regularizar la actividad del sector cárnico para reducir sus altos niveles de informalidad.