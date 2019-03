Destacan el rol central de la información para el avance de la cooperación sur-sur

La cooperación interregional se presenta como una alternativa ante el resurgimiento, en la última década, de los nacionalismos y el proteccionismo. Las alianzas estratégicas en materia comercial y política son uno de los campos en los que se está trabajando, y la comunicación se convierte en otro elemento clave. Este punto fue abordador por dirigentes internacionales, analistas y periodistas en una mesa de debate titulada “El rol de la comunicación en el desafío de la cooperación Sur-Sur”, organizada por la agencia IPS (Inter Press Service) en el contexto de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur.

El periodismo de calidad es un elemento clave para combatir la generación de ‘fake news’, coincidieron los participantes del debate, que contó con periodistas chinos que ejemplificaron las distintas herramientas y formas de cooperación estratégica aplicadas en los medios en los que trabajan.

“La mayoría de los medios chinos están trabajando de manera cooperativa y China Watch es una publicación que se distribuye con medios de la Argentina como es el caso de El Cronista Comercial”, destacó Zhang Lu, editora de China Watch. Desde 2016, El Cronista ofrece a sus lectores el suplemento China Watch, de China Daily, uno de los grupos periodísticos de mayor relevancia en Asia. Su redacción se encuentra en el distrito de Chaoyang de Beijing, y el periódico tiene sucursales en las principales ciudades de China y el extranjero, incluyendo Nueva York, Washington, Londres y Katmandú.

“En CCTV tenemos una plataforma en donde están los materiales de los corresponsales de todo el mundo. A partir alianzas como estas, en las que se compartan recursos, se podría mejorar la comunicación y conocernos más. Si compartimos, no dependemos de los medios tradicionales y generamos cooperación entre los medios propios de la región sur sur”, remarcó Li Weillin, Chief Executive de CCTV Latinoamérica.

Los gobiernos hacen foco en las alianzas políticas y comerciales, pero la comunicación y la calidad de la información son otro elemento clave a la hora del desarrollo de las sociedades y sus comunidades. En palabras de Mario Lubetkin, ex director general de IPS y subdirector de FAO: “La no información y la no comunicación generan un problema y vacío en nuestras sociedades sobre lo que realmente está pasando”. Lubetkin, quien ofició de moderador del evento, destacó el rol de los profesionales de la comunicación en la trasmisión de los avances en materia de cooperación regional y enumeró los desafíos a superar.

Medios

La aparición de las redes sociales provocó una revolución en la difusión de las noticias pero también nuevos desafíos para los periodistas. El chequeo de la información fue el ejemplo más mencionado entre los oradores, que también mencionaron la forma en la que se difunden las noticias. En la era de la imagen y la inmediatez, generar contendidos de calidad pero con atractivo para las audiencias es un elemento diferenciador.

“Desde el sur se generan piezas de información muy serias, pero el desafío es producir información en formatos y contenidos atractivos. Hay infinidad de maneras de enfocar los temas importantes haciéndola interesante y generando atracción”, dijo el analista internacional Luis Rosales.

“El ‘norte’ nos ha dado herramientas fabulosas de información como las redes sociales. Aprovechemos esas herramientas y démosle contenido del sur”, alentó Rosales a los asistentes del evento que se desarrolló en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los medios de comunicación están pasando por una profunda crisis y es más necesario que nunca tener información fundamentada y chequeada. En un mundo donde uno cree que tiene recursos ilimitados para enterase de todo, la información de alto nivel constituye un aporte vital”, afirmó Sergio Berensztein, director general de IPS.

“Tenemos que establecer un mecanismo para poder avanzar con el periodismo de manera conjunta y desarrollar la cooperación no solo entre las naciones, sino también con los ciudadanos”, manifestó, en su exposición via Skype, Aliyu Baba, director de noticias de la televisión de Nigeria.

Negocios

Desde el miércoles se encuentran en el país casi 1500 representantes de los 193 estados miembros de la ONU, incluyendo 40 cancilleres, 15 ministros de otras áreas y una decena de presidentes que llegaron para asistir a los debates de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (PABA+40) en Buenos Aires.

La primera conferencia se realizó en 1978 y desde ese momento el avance en las relaciones entre los países del sur evolucionó. Sin embargo, los expertos creen que en materia informativa el avance no fue equitativo ni logró el objetivo de comunicar de manera eficaz.

“Tenemos que demostrarle al mundo el valor agregado real de la cooperación sur-sur. Hay un valor verdadero, pero no lo hemos podido comunicar. La diferencia entre los proyectos entre norte-sur y sur-sur es que tenemos una gran ventaja que es la solidaridad y la familiaridad. Eso facilita mucho más todo, incluso más que el dinero”, subrayó Roberto Ridolfi subdirector de la FAO.

“Debemos tener una comunicación profesional y así evitar las ‘fake news’. Los medios deben desempeñar un rol importante, realizando una vigilancia de las noticias falsas”, dijo Ridolfi y sentenció: “Es esencial para los procesos democráticos y la paz en la región sur-sur”.

En la conferencia participaron autoridades de las Naciones Unidas y de su agencia FAO, Zhang Lu (China Daily), Allyu Baba (de la Televisión Nacional de Nigeria), Salhi El Borni (Agencia de Técnica de Cooperación de Túnes), el analista Luis Rosales, el presidente de IPS Sergio Berensztein y su ex director general, Mario Lubetkin, entre otros invitados.