Después del pago a buitres, Salta e YPF salen a tomar deuda

El pago que realizó el Gobierno a los acreedores denominados holdouts –aquellos que no participaron en 2005 y 2010 de las reestructuraciones de deuda–, el viernes, y que puso fin al default argentino, destrabó las restricciones que tenían las provincias y empresas locales para financiarse en los mercados de capitales del exterior. Son varios los proyectos de emisión en carpeta, pero los primeros en anunciar el retorno al fondeo internacional, y aprovechar la tasa promedio de 7,2% que consiguió el país en la colocación de u$s 16.500 millones, fueron Salta e YPF.

En ese marco, el gobernador Juan Manuel Urtubey confirmó ayer que su provincia emitirá deuda por u$s 250 millones, los cuales serán invertidos en infraestructura. "Queremos aprovechar el interés que hay del mercado con nuestro país", reconoció y destacó que pondrá en marcha "un plan de inversión en infraestructura de servicios y productiva". En declaraciones radiales, el mandatario provincial consideró que "fue una muy buena noticia salir del default", después de que el gobierno nacional saldara con más de u$s 9300 millones los bonos en cesación de pagos. El jueves último el jefe de Gabinete de Salta, Carlos Parodi, se había quejado de que la provincia había perdido parte del financiamiento recibido de Nación y había puntualizado que por la modificación en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias recibe $ 1000 millones menos. En un encuentro con senadores, el funcionario había advertido que las pérdidas por la eliminación de retenciones alcanzaban los $ 250 millones, mientras con la futura reducción del IVA dejará de ingresar un monto similar. En ese escenario, había adelantado que Urtubey debía salir a colocar deuda, motivo por el cual viajó a Estados Unidos, de donde regresará el jueves.

Por su parte, la petrolera estatal YPF aprobará la ampliación de su programa global de Obligaciones Negociables (ON), desde los u$s 8000 millones hoy vigente hasta u$s 10.000 millones. La autorización se dará durante la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del viernes, en la que se elegirá a Miguel Gutiérrez como presidente de la compañía, en reemplazo de Miguel Galuccio, al tiempo que cambiará el estatuto de la compañía que permitirá desdoblar el cargo de presidente y CEO (por el momento se nombrará a un director ejecutivo interino y todo indica que será el actual CFO de YPF, Daniel González).

La empresa publicó en la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de valores (CNV) su orden del día, donde establece que la decisión financiera será adoptada debido a que las ON en circulación al 8 de este mes alcanzan a u$s 7038 millones y a que el directorio considera que el programa de emisión de títulos de deuda de mediano plazo es, a la fecha, "la mejor herramienta de financiación".

En tanto, otras provincias también analizan la vuelta a los mercados externos. En la lista figuran Chaco, Entre Ríos, Chubut, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Capital Federal.