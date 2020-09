Después de un mes en Europa, Macri volvió al país

33 días estuvo Mauricio Macri fuera del país. El expresidente viajó el 31 de julio rumbo a Europa, y permaneció durante este tiempo en Francia y en Suiza hasta que regresó esta mañana al país. Tal como indica la ley, deberá cumplir dos semanas de aislamiento, que los pasará en su quinta de Malvinas Argentinas, Los Abrojos.

En París, Macri aprovechó para pasear con su esposa Juliana Awada y con su hija Antonia. También se reunió con Emmanuel Macron, presidente de Francia, con quien había cimentado la relación cuando ambos eran jefes de Estado. Luego viajó a Zúrich, en donde comenzó a ejercer el rol de presidente de la Fundación FIFA.

Durante el tiempo en el que Macri no estuvo, cambió el escenario político del país. En primer lugar, en torno al coronavirus. En aquel momento, se promediaban alrededor de 5000 contagios y 100 nuevas muertes por día. En la actualidad se duplicaron esos números diarios. A pesar de esto, cambió el tratamiento ante la pandemia: ya no está en el centro de la escena ni para el oficialismo ni para la oposición. De hecho, en la última extensión de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, ya no se vio la imagen de Alberto Fernández secundado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

A esto se agrega el escándalo del martes en diputados, en donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron acordar de qué forma se debería llevar a cabo la sesión y tensionaron más y más la cuerda.

Además, el 17 de agosto se realizó la marcha opositora, convocada por varios dirigentes del ala dura del Pro, incluido el propio Macri. Es decir, estos elementos muestran que se esfumaron ciertos puntos de consenso entre oficialismo y oposición en este tiempo y que se polarizó nuevamente el escenario.

Pero para Macri el mayor impacto fue la revelación de Alberto Fernández de la conversación privada que tuvieron en marzo, antes de que se decrete la cuarentena. Según el presidente, Macri le habría dicho que priorice la economía y “que se mueran los que se tengan que morir”. El expresidente desmintió esta versión y sostuvo que “credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”.

Hacia el futuro, Macri continuará con su construcción política puertas adentro de Juntos por el Cambio, espacio que una y otra vez apuntó que debía fortalecerse. Continuará con sus participaciones en las reuniones virtuales de la mesa nacional del espacio los lunes por la mañana. Por su partido participan también Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. La presidenta del Pro es una de las dirigentes más afines a Macri en cuanto al enfoque político. Vidal y Larreta, en cambio, promulgan un mensaje de mayor consenso y apertura en este contexto.