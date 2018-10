Después de la polémica, Iguacel visitó a petroleras

El secretario de Energía, Javier Iguacel, se reunió ayer con empresarios petroleros en la sede de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), una semana después de la polémica que se generó con la compensación por la devaluación, que iban a pagar los usuarios.

Allí, el funcionario fue a escuchar a los empresarios, que, según comentaron en reserva a El Cronista, hicieron una breve autocrítica. "Algunos dijeron que no supieron transmitir lo que se necesitaba", contó un participante de la reunión.

Es que la marcha atrás del Gobierno con la compensación a las petroleras por la devaluación (a través de un cobro extra en las tarifas de gas por parte de las distribuidoras, que por ley no pueden ganar ni perder por la entrega del fluido) dejó expuestos tanto a Iguacel como a las empresas.

Aunque reinó un silencio de radio entre los asistentes, lo que trascendió es que el secretario de Energía fue a entender cómo recibieron las petroleras la crisis política de la semana pasada y la marcha atrás del Gobierno, que pagaría unos u$s 350 millones con un título público en 30 cuotas a partir de octubre de 2019.

"Vino a escucharnos y entender nuestra percepción. Fue algo que primero hizo ruido en los medios y la política y recién después pasó a ser una preocupación de la sociedad", analizó el presidente de una influyente petrolera.

Además, el ex director de Vialidad Nacional habló con los empresarios sobre el potencial de Vaca Muerta y sus desafíos.

Con la mira en el Presupuesto

Horas después de la reunión, directivos petroleros fueron al Congreso a revisar que las deudas que tiene el Estado nacional con el sector tengan crédito suficiente en el proyecto de ley que se está debatiendo.

A partir del 1° de enero de 2019, el Estado empezará a pagar en 24 cuotas una deuda de u$s 1583 millones con las petroleras por el Plan Gas, que terminó el 31 de diciembre de 2017.

Durante el año pasado, el Gobierno ejecutó partidas de 2016 y no pagó nada por el gas nuevo producido en 2017, que tenía un precio diferencial de u$s 7,50 por millón de BTU, acordado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en la administración kirchnerista.

El Estado también pagará en 2019 u$s 700 millones en subsidios por el gas nuevo no convencional de Vaca Muerta y la Cuenca Austral.