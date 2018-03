Después de Mirtha, la CGT y Massa salieron a responderle a Macri

"Yo creo que ustedes no ven la realidad". Después de la sentencia de Mirtha Legrand, ante un atónito rostro de Mauricio Macri, no hubo un dramático silencio. Fue más incómodo porque la histórica conductora enseguida añadió: "Chicos, no hablen, estamos haciendo un programa de televisión". El Presidente pudo, igual, asimilar el reproche antes de responder. Si bien éste fue el momento más picante de la cena del sábado en la Quinta de Olivos entre la diva de los almuerzos, el Jefe de Estado y la primera dama, Juliana Awada, otras declaraciones repercutieron durante la jornada siguiente: la jubilación mínima de los jubilados, el paro de la CGT y Sergio Massa fueron los tópicos cuyas réplicas no se hicieron esperar ayer.



En referencia con la huelga anunciada por la CGT para el 6 de abril, el Presidente dijo que los dirigentes gremiales "no han podido explicar por qué hacen el paro". "Lo peor ya pasó, la Argentina no crecía desde hace cinco años, y desde octubre se está generando empleo todos los meses", añadió.



Uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, le contestó ayer, al justificar que las razones de la huelga convocada hay que encontrarlas en el descontento que expresaron "cientos de miles de personas en la calle" en la última movilización gremial.



Otro integrante de la cúpula sindical que salió al cruce de las declaraciones presidenciales fue Héctor Daer, quien calificó de "absurda" la idea de un "plan desestabilizador". "Lo tiran a rodar para deslegitimar las razones de un debate", reprochó. Uno plantea las cosas en un diálogo, y demostramos que hay un gran acompañamiento de estas demandas con una movilización", sostuvo.



"Presidente, ¿no le parece que es importante que usted sepa cuánto cobra un jubilado?", lo chicaneó Massa ayer a Macri por Twitter. En la cena, cuando Mirtha Legrand le había preguntado cuánto cobra un jubilado, dubitativo, el mandatario respondió: "9 mil y pico", siendo en realidad $ 6300. Y no se quedó ahí. "Usted y Cristina (Kirchner) son dos caras de la misma moneda. El que está perdiendo la confianza de los argentinos es usted", tuiteó luego.



El enojo del líder renovador puede rastrearse a la noche anterior: "El problema con Sergio Massa es que muy difícil creerle, es demasiado cambiante", lo definió el Presidente.