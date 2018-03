Despidos: Moyano impulsa una ley que imponga “la doble indemnización o algo parecido”

El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, reveló que los dirigentes gremiales y legisladores del sector no sólo están preparando un proyecto de ley parta modificar el impuesto a las Ganancias sino que también quieren impulsar otro por la “emergencia ocupacional” con el que apuntarían a reponer “la doble indemnización o algo parecido” para evitar los despidos.

“Las tres CGT, y los legisladores (del sector) hemos concertado que vamos a proyectar leyes para que no se perjudique a los trabajadores (…) Estamos promoviendo en Diputados una ley que permita tener solucionado el tema del impuesto al trabajo. Y estamos promoviendo otra ley, que no sé cómo va a ser más efectiva, si poniendo una indemnización doble, como en el 2002, o buscando otra la forma de que se eviten despidos”, anunció Moyano esta mañana, en declaraciones a radio Nacional.

“Una vez que juntamos a todos los diputados y hemos proyectado la forma de llevar los reclamos que no tienen respuesta, como el impuesto al trabajo y la emergencia ocupacional, que puede ser duplicar la indemnización o algo parecido, las broncas que vienen se apaciguan, porque el tema lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar por vía Congreso que es lo más importante que tiene la democracia”, agregó, en referencia a sus choques con el Gobierno, en particular por Ganancias.

Moyano no sólo evitó protestar por los despidos en el Estado sino que casi los justificó. “Tenemos conocimiento de que se había incorporado gente que no desarrollaba una actividad, lo que se llama comúnmente ñoquis. En todos esos casos, era previsible que esto iba a ocurrir. Si hubo despidos y (los gremios estatales) no reaccionaron de la forma que lo tienen que hacer, evidentemente están aceptando que son despidos de los tradicionales ñoquis”, afirmó y apenas matizó que “cuando se empiezan a afectar sectores que son trabajadores del Estado (y no ñoquis), ahí pagan todos sin tener la responsabilidad de haber entrado políticamente”.

En una extensa entrevista de casi media hora en la que habló hasta de Independiente y el reparto de la plata de la AFA entre los clubes grandes, medianos y chicos, el líder de Camioneros fue consultado también por su relación actual con el presidente Mauricio Macri, a la que calificó de “normal, como estuvo siempre”.

Ante la pregunta por su respaldo electoral al actual Presidente, respondió: “¿Quién dijo que lo apoyé? Yo ni siquiera he dicho que lo he votado a Macri”. Y agregó: “Cuando era jefe de Gobierno teníamos una relación permanente. Siempre tuvimos una relación, a veces un poco tirante, pero siempre pudimos resolver los desacuerdos que tuvimos (…) Hay cosas que no me gustan, como a él no le gustan cosas mías. No somos hermanos en la causa ni enemigos letales”.

Entre otros puntos, Moyano estimó que más del 40% de los trabajadores de su gremio, el de Camioneros, pagan Ganancias; puntualizó que la medición de inflación que realiza su sector gremial les dío 32% anual hasta enero; advirtió que piensa reclamar en su paritaria un porcentaje de aumento que esté por encima de la inflación; y relativizó la importancia de una convocatoria a un Consejo Económico y Social porque, dijo, eso “sirve cuando la economía anda bien, cuando la economía anda mal no sirve para nada”.