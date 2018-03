Despegó la construcción en marzo, pero el consumo sigue en baja

La grieta entre los indicadores de la actividad económica y los termómetros de "la calle" todavía sigue siendo amplia. Mientras el Índice Construya, que mide la actividad de las empresas líderes de la construcción, registró en marzo un aumento de 11,2% interanual y una variación positiva de 3,3% respecto a febrero, las ventas en los comercios minoristas cayeron un 4,4% el mes pasado contra igual lapso del año pasado, de acuerdo al informe publicado ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Luego de un pésimo año, la construcción privada tuvo la primera suba interanual desde enero de 2016 y exhibió un brote verde para realzar los ánimos en el Gobierno. El índice mostró valores similares a los de septiembre pasado, con estacionalidad, y el más alto desde julio sin estacionalidad.



En marzo, se despacharon 1.032.119 toneladas de cemento. Así, los despachos crecieron un 15,5% interanual, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).



Dos consultoras privadas, Estudio Bein y Federico Muñoz & Asociados, destacaron esos datos. Muñoz, incluso, analiza que "se consolidan los brotes verdes" y suma a la recaudación como muestra del cambio de tendencia en la actividad. Si el Gobierno logra que los indicadores económicos mejoren sostenidamente, llegaría aliviado y con oxígeno a las elecciones primarias, el 13 de agosto.



La contracara de estos brotes verdes, como en los últimos meses, estuvo en el consumo. En el primer trimestre de este año, la baja en las ventas minoristas promedió 3,7%, para CAME.



Para la entidad, las razones de que las ventas continúan "apagadas" se encuentran en que los consumidores aún sienten la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, tienen sus tarjetas "cargadas" y están tratando de "reordenar" sus finanzas personales.



A la vez, la entidad identificó que en las provincias fronterizas todavía no se detuvo la tendencia de los consumidores de movilizarse para hacer compras a los países vecinos. "Fue muy notorio el flujo de argentinos que salieron del territorio nacional para comprar en países vecinos a precios más competitivos que en el mercado local. También el comercio ilegal, abastecido en buena medida de mercadería que ingresa de contrabando por las fronteras, le restó clientes al (comercio) formal", analizaron. Pruebas de ello resultaron los descensos en las operaciones de Misiones (12%); Mendoza (11%); Entre Ríos (9,3%) y Santa Cruz (7,3%).



"Hay bastante optimismo de que en abril se vea cierto repunte a partir de las decisiones del Gobierno de extender el Ahora 12 y abrir la posibilidad de financiar compras en 3 y 6 cuotas sin interés", consideró la institución que conduce Osvaldo Cornide. Dos categorías que se podrían ver beneficiadas por estas medidas son Indumentaria y Calzado, que presentaron reducciones en sus ventas de 4,9% y 4,2%, respectivamente. La semana pasada, el Gobierno selló un acuerdo para impulsar la producción de la industria textil, que en febrero se había derrumbado: exhibió un descenso de 22,5% respecto al mismo mes del año anterior.



Las categorías que presentaron las mayores bajas en ventas fueron Joyerías y Relojerías (7,2%); Textil-Blanco (6,4%); Jugueterías y Librerías (5,8%); y Bazares y regalos (5,4%).



En el segundo y último mes de aplicación del programa oficial Precios Transparentes, promovido por la Secretaría de Comercio, las ventas de Electrodomésticos y artículos electrónicos se redujeron un 4,8%.



Para este mes, la expectativa estará concentrada en ver cómo reaccionarán los consumidores a la entrada de productos importados sin aranceles. "Sobre el final de marzo se comenzó a notar la presencia de productos de computación con bajas hasta 20%", reveló CAME. La caída en los precios obedece a la necesidad de los retailers de liquidar stocks.