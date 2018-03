Designarán nuevos médicos para el Presidente

El ministro de Salud, Jorge Lemus, confirmó que "en las próximas semanas" se dará a conocer la nueva conformación de la Unidad Médica Presidencial, a cargo de la salud del mandatario Mauricio Macri. Si bien el funcionario no dio los nombres de los profesionales que realizarán la tarea, aclaró que en breve habrá novedades al respecto, ya que se está "terminando de estudiar el tema".

"Todavía no lo puedo decir", respondió Lemus en declaraciones a Radio 10, al ser consultado sobre los integrantes de la UMP. En otro orden, el ministro de Salud hizo referencia al estado del mandatario nacional tras la fractura de una costilla semanas atrás. "Está muy bien, con mucho menos dolor. Tenía que ir a Davos y encabecé un equipo que descartó la posibilidad de tener problemas y se autorizó viajar, con un médico al lado. Se está recuperando, estas fracturas llevan un tiempo, pero está perfectamente bien y superó el problema", señaló el funcionario.

La decisión de cambiar a los integrantes de la Unidad Médica Presidencial se conoció luego de que Macri se fracturara una costilla en enero pasado. Ese cuerpo médico sigue dirigido por Marcelo Ballesteros, el médico que atendió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus últimos meses de gestión.

El área a cargo de la salud del jefe de Estado tiene alrededor de 20 médicos de distintas especialidades y unas seis enfermeras, repartidos entre la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno. La UMP está bajo la órbita del secretario de Presidencia, Fernando De Andreis, quien le encomendó al ministro Lemus la tarea de armar el nuevo equipo que se ocupará de la salud de Macri. Alberto Crescenti, titular del SAME, es uno de los escuchados.