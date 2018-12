Desde un exInterpol, hasta CFK y Evo, despidieron a Timerman en las redes

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió hoy a quién fuera su ex canciller Héctor Timerman, mediante una carta que publicó en su página de Facebook, a la que tituló "Héctor Timerman: Argentino, Peronista y Judio".

"El Calafate, 30 de diciembre del peor año que se recuerde. Al bajar para desayunar miro mi teléfono", arrancó diciendo la ex presidenta antes de aclarar que se enteró de la muerte de Timerman fue a través de un mensaje de la abogada Graciana Peñafort.

"Pienso y siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos", remarcó la ex mandataria en referencia a lo que suscitó la firma del memorando de entendimiento con Irán; razón por la que ambos fueron acusados de traición a la Patria.

La ex presidenta insistió con que el memorando buscó "lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado".

Mirá también Cómo les fue a los productores con el Sistema de Información Agrícola Un 34% logró ingresar a la categoría VIP" y la AFIP les devolverá la totalidad de las retenciones de IVA. En cambio, un 27% quedó en la peor categoría que los cataloga con "riesgo".

Por su parte, el ex jefe de Interpol, Ronald Noble, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, despidieron hoy con mensajes en las redes sociales a Héctor Timerman.

Noble escribió tres tuits enumerados y, en el primero, adjuntó, además, una foto del ex canciller en una actividad oficial: "Hector Timerman fue un hombre íntegro: dedicado a su amada Argentina y a su gente. Murió bajo una nube de falsas acusaciones porque el Poder Judicial de la Argentina no realizó una investigación exhaustiva," fue el primero de los tuits de Noble.

En el segundo, escribió: "En cada una de las interacciones que tuve con él mientras yo estaba en Interpol como Secretario General, Timerman quería asegurarse que las Notificaciones Rojas de AMIA se mantuvieran vigentes". "Con suerte, el Poder Judicial de Argentina le pedirá a Interpol oficialmente, como debió haberse hecho hace años. ¿Alguna vez Timerman o alguien de Argentina pidió a Interpol que eliminara o suspendiera las Notificaciones Rojas de AMIA" La respuesta será 'No...jamás', cerró el ex secretario general de la mayor organización de policía internacional entre 2000 y 2014.

En tanto, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa tuiteó: "¡Murió Héctor! La Patria Grande está de luto. Se fue un gran latinoamericano, un gran hombre, un querido amigo.

¡Cuántas batallas dimos juntos por Argentina, por Ecuador, por la integración, por la verdad!.¡Hasta la victoria siempre, querido Héctor!". Correa además retuiteó desde su cuenta varios de los saludos que dirigentes políticos argentinos destinaron al ex canciller.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales tuiteó: "Nuestro pesar y condolencias por el fallecimiento del hermano excanciller de Argentina, Héctor Timerman, aquejado por la enfermedad y atacado por una persecución judicial y política. Nuestra solidaridad a su familia y la hermana ex presidenta CFK".

Cristina Fernández hizo, en su face, un relato minucioso de las oportunidades en las que conversó con Timerman sobre los "ataques" que recibía por parte de la comunidad judía y cuánto lo afectaba esa situación.

"La persecución judicial posterior, dirigida por el actual Gobierno y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler", sentenció la ex presidenta, quién subió además una serie de fotos de Timerman durante su gestión.

"Pero hoy no sería justo, ni histórico, que esa fuera su última imagen", continuó diciendo la ex presidenta.

En ese contexto, lo recordó como "el verdadero artífice, junto a Axel Kicillof, de la resolución de la ONU sobre la reestructuración de deuda soberana" y la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la que se "votó por 136 a favor, seis en contra y 41 abstenciones".

Luego señaló que Timerman había conseguido que el voto negativo "de muchos países que estaban siendo presionados" se transformaran "en abstención" permitiendo "una victoria inédita en la historia de la diplomacia argentina".

"En épocas de endeudamientos seriales. En tiempos de la vuelta al FMI y de diplomáticos que 'reconocen' a los ingleses como autoridades en Malvinas, la figura de Héctor Timerman, no tengo ninguna duda, será recordada y reconocida por la historia por su dignidad y su incansable lucha por la defensa de los intereses nacionales". "Querido Héctor: judío, peronista y por sobre toda las cosas argentino, gracias y hasta siempre ", cerró la ex mandataria.

Familiares, amigos y ex compañeros



También familiares, amigos y ex compañeros de la política despidieron hoy con mensajes en las redes sociales a Héctor Timerman, el ex canciller fallecido esta madrugada a raíz de un cáncer de hígado que padecía desde hacía tres años.

Javier Timerman, hermano del ex canciller, publicó a primera hora en Twitter un mensaje en el que escribió: "Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas".

Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, ex compañeros de gabinete nacional de Timerman durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores (2010-2015), se sumaron a las condolencias por su deceso a los 65 años. "Adiós querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", escribió Fernández en un tuit.

Por su parte, Capitanich envió sus condolencias a la familia de Timerman y aseguró que fue "un gran canciller, excelente persona y patriota comprometido con la defensa de los intereses de la República Argentina en el mundo".

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, calificó al ex Canciller como un "compañero y amigo (...) y un gran patriota" que, aseguró, "fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación".

"No te olvidaremos compañero y amigo", completó en su mensaje Rossi, al que adjuntó una fotografía en la que se lo ve junto a Timerman y su abogada, Graciana Peñafort, quien también se expresó a través de Twitter con un escueto mensaje en el que escribió: "Dolor".

En el mismo sentido se manifestaron otras figuras del kirchnerismo como el ex candidato presidencial Daniel Scioli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. "Murió Héctor Timerman. Gran militante, gran embajador, gran canciller. Preso político del gobierno de Mauricio Macri. Un abrazo gigante a su familia, sus amigos y sus compañeros", escribió Kicillof. Mientras que Scioli expresó: "Lamento el fallecimiento de Héctor Timerman. Que descanse en paz. Mis condolencias a su familia y allegados".

Desde el radicalismo, el ex vicepresidente Julio Cobos tuiteó: "Mis condolencias a los familiares y amistades del ex canciller argentino. Que en paz descanse".

En tanto el dirigente sindical de la CTA, Hugo Yasky se sumó a los mensajes de condolencia remarcando la militancia del ex canciller. "Héctor Timerman fue un enorme militante político que defendió nuestra soberanía y, además, un artífice de la unidad Latinoamericana. Así lo recordaremos", publicó.

Los camporista Andrés Larroque y Mariano Recalde también utilizaron las redes sociales para dejar un mensaje de despedida.

"Despedimos con inmenso dolor al compañero Héctor Timerman. Víctima de una grave enfermedad, sufrió sadismo del partido judicial. Con absoluta hidalguía luchó hasta el último minuto para defender su honra y la del proyecto político al que entregó su vida", tuiteó Larroque.

"No hay persecución política ni judicial que pueda opacar su vida de lucha, honestidad y dignidad. Así te va a recordar la historia. Hasta siempre Héctor Timerman", se sumó Recalde.

"Hector Timerman será recordado como un canciller que defendió la Soberanía y la unidad regional. Cuando la Argentina era un ejemplo de dignidad en el mundo", tuiteó la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro.

En tanto el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja publicó: "¡Hasta siempre Héctor! Te recordaremos por tu tarea incansable por la Argentina. Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos. ¡Te vamos a extrañar compañero!"



Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mi. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas. — javier timerman (@JavierTimerman) 30 de diciembre de 2018