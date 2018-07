Desde que asumió, Macri realizó en promedio casi un viaje por semana

En 865 días desde que asumió en 2015, Mauricio Macri realizó 136 vuelos oficiales. Casi uno por semana. Para la gran mayoría de los destinos, despegó en una aeronave de la flota presidencial. En 24 oportunidades, casi todas para ir al exterior salvo algún caso por reparaciones de aviones propios, la Casa Rosada alquiló charters privados, que implicaron el desembolso de u$s 3.390.585, $ 561.410 y 158.368 euros.

Sin el Tango 01 (un Boeing 757), desprogramado en el Palomar desde que Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, a la espera de ser subastado por el Banco Ciudad, el Jefe de Estado usó 73 veces el T-10 (un learjet de la Fuerza Aérea). Desde septiembre del año pasado, que la secretaría General de la Presidencia recuperó el T-04 (Boeing 737) que también había sido dado de baja, Macri voló desde Aeroparque en 26 ocasiones. Cuatro veces se subió al T-02 (un Fokker F28) y el resto, a los helicópteros H-01 (un Sikorsky S-70A Black Hawk), H-02 y H-03 (ambos Sikorsky S-76B). No están incluidos, por supuesto, los vuelos habituales de la residencia de Olivos a la Casa Rosada y viceversa.

Este listado surge a partir de un pedido de acceso a la información realizado por El Cronista. Si bien también se habían solicitado los traslados aéreos de los ministros, la Dirección General de Logística solo respondió con la totalidad de vuelos del mandatario desde diciembre de 2015 hasta el pasado 23 de abril. No todos: llamativamente, si bien el primero que figura es a 11 días de su asunción, en un informe de Marcos Peña al Congreso de mediados del año pasado, el Jefe de Gabinete había reportado como el debut aéreo presidencial un traslado a Mercedes (Corrientes) del 19 de diciembre contratado a Únicos Air S.A., de Diego Martín Colunga, hijo del ex CEO de Macair, que pertenecía al Grupo Macri hasta que fue vendida en medio de una polémica a Avianca.

Con respecto a lo informado ahora, con cuatro contrataciones (para ir a Bruselas, París, Lima, Washington, Davos y Moscú ), a The Charter Store LCC se le pagaron u$s 1.417.910. Air Tango S.A. fue requerida tres veces; y en dos oportunidades cada una: Aerorutas Fly With Style, Baires Fly y Servicios Aéreos Sudamericanos.

De los 136 vuelos oficiales (algunos con múltiples destinos), dos fueron en 2015; 55 en 2016; 61 en el electoral 2017 y 18 en lo que va del año. El listado no incluye los viajes de menos de 100 kilómetros, como las recorridas del mandatario al Conurbano bonaerense.

Sin contar los regresos a Aeroparque, la pista en la que más veces aterrizó Macri fue la de Mar del Plata: una docena, según se informó. En la mitad de ellas, se quedó más de un día, por lo que cabe suponer que fue para trasladarse a la residencia presidencial de Chapadmalal. A la ciudad de Córdoba viajó en 10 ocasiones (incluyendo dos fines de semana largos de descanso). Y a Mendoza, 8. Seis veces fue a la rionegrina Bariloche (desde donde los fines de año se traslada en helicóptero a Villa la Angostura); lo mismo que a Paraná (Entre Ríos), Rosario (Santa Fe), San Miguel de Tucumán y Corrientes. Otras cuatro a San Salvador de Jujuy; y tres a Bahía Blanca y su Tandil natal (ambas en Buenos Aires). Sacando Bariloche, viajó muy poco al resto del sur: apenas una vez a General Pico (La Pampa) y a Trelew (Chubut).