Desde la crisis, Macri acudió al Banco Mundial para programas sociales

Desde que comenzó la crisis en abril de 2018, el Gobierno firmó proyectos con el Banco Mundial que están enfocados principalmente en la "protección social". Esto demuestra el giro del presidente Mauricio Macri quien hasta entonces había priorizado planes de infraestructura con la institución de desarrollo multilateral.

El Banco Mundial (BM) además asiste al Gobierno, en línea con el programa económico firmado con el FMI. Ambas instituciones fueron creadas en la conferencia de Bretton Woods (1944) y tienen sus sedes en Washington. No es extraño entonces que el BM asesore técnicamente al Gobierno para identificar baches en los programas sociales, tal como indica la última revisión del Fondo.

El Banco Mundial financia 18 proyectos desde que Macri llegó al poder por u$s 4.375 millones. Desde la crisis del año pasado, el BM inició cinco nuevos proyectos, de los cuales tres están calificados como de "protección social" - según definición de la propia institución.

El último 18 de junio, la institución anunció que "aprobó US$100 millones como financiamiento adicional al proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires para mejorar las condiciones de vida y los servicios básicos en tres barrios vulnerables". De esta manera, el proyecto apoya un programa del gobierno de María Eugenia Vidal para la integración de villas. Y específicamente financiará intervenciones en Villa Itatí y Villa Azul, de Quilmes, donde gestiona Martiniano Molina, y en el barrio Carlos Gardel, de Morón, donde gobierna Ramiro Tagliaferro, ambos del oficialismo. En el Gran Buenos Aires viven más de 4 millones de personas bajo la línea de pobreza.

La gestión de la Cuenca del Río Salado y la urbanización de villas son algunas de las areas en las que trabajamos junto a la provincia de Buenos Aires. Contento de poder discutir los desafíos y oportunidades a futuro junto con @mariuvidal y @lacunzaHernan pic.twitter.com/YcHqZ4PgOn — Axel van Trotsenburg (@AxelVT_BM) 11 de junio de 2019

El otro respaldo del Banco Mundial fue en noviembre, cuando aprobó dos préstamos por u$s 950 millones para "enfrentar las dificultades económicas y reforzar la protección social para las personas más vulnerables". De ese total, u$s 450 millones se destinaron para el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese momento, los directores del Banco resaltaron su trabajo "complementario" con el FMI, dentro del programa que firmó Macri.

En cambio, antes de la crisis de 2018, de los 13 proyectos del BM con el gobierno de Cambiemos, sólo dos eran de protección social. La gran mayoría estaban destinados a programas identificados como "Medio Ambiente y gestión de recursos" y "Financiamiento y desarrollo del sector privado".

Cada gobierno define con el Banco Mundial el proyecto que llevará a cabo. El organismo multilateral ofrece servicios técnicos, financieros y de asesoría a países de ingreso mediano y bajo, a fin de respaldar las iniciativas de desarrollo. Cada Estado define qué rubro priorizar. En el caso del gobierno de Macri, antes de la crisis de 2018, la mayor parte de los u$s 2875 millones que financia el BM iban a proyectos vinculados a infraestructura. En cambio, desde que la Argentina acudió al FMI, la mayor parte de los u$s 1500 millones que aprobó el Banco están destinados a "protección social".

Al igual que en el FMI, Estados Unidos es el accionista con más peso en el Banco Mundial. De hecho, desde la fundación del BM, la presidencia de la institución financiera siempre estuvo en manos de un ciudadano estadounidense. Por ejemplo, en abril asumió David Malpass al frente del Banco, quien fuera subsecretario de Asuntos Internacionales Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al igual que con el FMI, Argentina es uno de los países que más fondos recibió del BM desde que fue creado, después de la segunda guerra mundial.