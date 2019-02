Desde la cárcel, Baratta criticó la política energética del Gobierno

Siguiendo el ejemplo de quien supo ser su chofer, Oscar Centeno, el ex mano de derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, hizo circular ayer por las redes sociales una carta manuscrita en hojas de cuaderno en donde critica la política energética del Gobierno. En especial, las tarifas y la definición que hizo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, respecto a la resolución 46 y el pago por el gas producido.

El escrito de 10 páginas, que hizo circular su hermana Paula Baratta, tiene sus tres primeras carillas en donde se dedica a comparar los números de producción de gas y petróleo convencional, shale gas y shale, tigth gas y tight y el total de producción de gas y petróleo con los datos oficiales de noviembre 2015 contra igual mes de 2017 y 2018.

Según los datos oficiales de 2015 contra 2018 (año) la producción de gas creció 9,5% y la de petróleo cayó 8,1%. Pero, cuando se toma los datos de metros perforados de explotación, avanzada y exploración de gas y petróleo 2015 versus 2018 muestra una caída de 18,8%, 59,3% y 13,9% respectivamente.

A partir de esto, el ex funcionario que firma la carta desde el "Módulo 6, Pabellón D, Celda 13. Ezeiza" y que no presenta ninguna tachadura ni corrección, desarrolla una crítica a la política de precios del gobierno.

"Los números y su análisis hablan por sí solos. Como vemos, a pesar del fuerte aumento del gas (precio) en boca de pozo, tanto los metros perforados como la cantidad de pozos trabajados han disminuido del 2015 a la fecha" comienza su explicación. "Esto afecta sobre todo a aquellas provincias que tienen en producción el llamado "gas/petróleo convencional. En especial Chubut, Santa Cruz y Salta".

Luego hace un desarrollo de Vaca Muerta y que su descubrimiento y buena parte de las inversiones se desarrollaron durante la gestión anterior y que para su incentivo se creó el "Plan Gas".

Baratta señala el Plan Gas como puntapié para criticar la definición del Gobierno respecto de la Resolución 46 que firmó el ex ministro Aranguren por el pago del gas "nuevo".

"Estoy de acuerdo que los nuevos descubrimientos tengan un precio diferencial por un período de tiempo determinado. Pero con condiciones y cuáles? Antes exigíamos el mantenimiento de los equipos, pozos, en los yacimientos convencionales y el control de su lógica declinación pero con mantenimiento. Hoy esos condicionamiento no existen más por eso disminuyó la cantidad de pozos perforados y la terminación de los mismos".

En otra parte de la carta señala que "el problema es que en ninguna audiencia pública las empresas mostraron los costos de producción y reposición de gas, y la única forma de saber si el u$s 1,59 promedio que recibían hasta el año 2015 esta bien o era poco es mostrando y abriendo dichos costos. Lo cierto es que hoy pagamos u$s 4,87 para todo el gas, tanto convencional como para el no convencional".

Todo esto lo lleva a Baratta a decir que ahora "le generamos -a las empresas- ganancias extraordinarias que salen del bolsillo de todos los argentinos" y que los permisos de exportación que firmó Iguacel son "una clara defraudación al Estado nacional" porque "la resolución 46/2017 no permite la exportación del gas de los proyectos nuevos!!

Sólo en la última página Baratta hace referencia a los Cuadernos a los cuales señala como "guionados" al señalar que se frenaron las obras del gasoducto del NEA "con la excusa de la causa de los Cuadernos. Si es por eso, las pocas obras que hoy realizan deberían estar todas paralizadas, al igual que las concesiones aún a cargo de Roggio y de Romero entre otros ejemplos".