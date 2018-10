Desde la OCDE advierten: "Regresó la confianza pero no hay que anticiparse a los mercados"

El CCK fue escenario esta semana del foro del W20, el grupo de afinidad del G20 que discute sobre el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género. Representantes del sector privado y también de organismos multilaterales expusieron su visión sobre la importancia de la inclusión laboral, financiera y digital de las mujeres en el mundo.

Gabriela Ramos, directora y sherpa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formó parte del panel que abordó "El futuro del trabajo" en el W20. También participó del foro del B20, el capítulo dedicado a los negocios y el sector privado.

De paso por Buenos Aires, Ramos habló con El Cronista y analizó la coyuntura económica que atraviesa el país. Apoyó la decisión del Gobierno de acudir al FMI, la implementación del ajuste fiscal para alcanzar el equilibrio el año próximo y consideró que "ha habido un regreso de la confianza pero que no hay que anticiparse a los mercados".

- ¿Cómo ve a la economía argentina?

- Con los movimientos de las tasas norteamericanas hubo un impacto, pero creo que ahora la situación se ha estabilizado con la asistencia del FMI. Creo que el Gobierno tomó decisiones duras pero buscaron generar estabilidad. El costo es alto, pero más alto hubiera sido no tomarlas. Creo que se activaron mecanismos con los que se sale, sobre todo por el lado de los precios y las exportaciones, porque la devaluación te vuelve más competitivo.

- ¿Qué opinión tiene respecto del manejo de la situación por parte del Gobierno?

- Creo que lo hicieron con responsabilidad. Y sobre todo porque incorporaron un capítulo de cuidado a los más vulnerables, algo que no se había contemplado otros años.

- ¿Qué resaltaría?

- Creo que hay un desequilibrio de las cuentas nacionales que hay que corregir y que es ineludible. Es decir el balance fiscal pero también con la perspectiva de apoyar a los más vulnerables. Cuando la macro está divorciada del tema social tienes muchos más problemas. Es evidente que no se tienen todos los recursos para todos los retos sociales con los que se encuentra la Argentina, pero que esta sea la prioridad es positivo. También creo que las decisiones en materia fiscal, esto es el recorte del gasto y el balance de las cuentas, al final apoyaron a que el último capítulo de los desequilibrios hayan sido menos dramáticos.

- ¿Cree que la situación está controlada?

- Ha habido un regreso en la confianza y esperemos que se mantenga. A los mercado uno nunca puede anticiparlos. Tengo confianza en que hay posibilidades de crecimiento. Ahorita sí se tiene confianza en la Argentina por el programa riguroso que requiere otras decisiones. Ahora es importante que los mercados inviertan para que la economía crezca.

- ¿Qué conclusiones se lleva del W20?

- Creo que el W20 reafirma el papel de un actor privilegiado en las cumbres, porque se requiere cada vez más el compromiso del empresariado con la equidad de género, que hizo en este caso un trabajo muy intenso. Es decir, es el sector privado enviando un mensaje muy fuerte. Yo creo que ha sido muy positivo.

- ¿Cómo está Argentina en materia de género?

- Creo que tienen un espacio para mejorar importante. Argentina todavía necesita aumentar la representación de las mujeres en el sector privado y también en el sector público, porque no hay muchas mujeres ocupando cargos ministeriales. Además, hay brechas de participación laboral y de salarios. En comparación con América latina está mejor, pero todavía tiene cosas para hacer.

- ¿Qué políticas deberían implementarse para avanzar en la equidad?

- A la gente no le gustan las cuotas, pero es lo único que funciona. Esto debería tenerse en cuenta en el sector privado, porque no hay muchas mujeres en consejos directivos o en los más altos niveles. Está claro además que a las cuotas se las acompaña del mérito.

Otra cuestión son las responsabilidades familiares, porque las mujeres están a cargo del cuidado de niños y adultos, lo que limita su avance profesional. Los hombres tienen que poner más esfuerzo. Creo que debería implementarse una licencia parental dual.

También está el asunto de las largas horas de jornada laboral. Más horas no significa más productividad. Es necesaria una transformación cultural. No se es más productivo porque se trabajen más horas.

- En un contexto de crisis puede haber algunas personas que responden que estos debates no son prioritarios, ¿qué les diría?

- Que cuando no abres los espacios pierde la economía argentina. La equidad de género, y el W20, son una cuestión económica. El objetivo de aumentar 25% la participación laboral femenina hasta 2025 contenida en el documento final significa la incorporación de 100.000 millones de mujeres al mercado laboral. Para tener países más productivos es fundamental la incorporación de las mujeres. La cuestión de género es una cuestión de racionalidad.

- En mayo se pospuso el ingreso de la Argentina en la OCDE, ¿habrá novedades?

- Los países lo siguen discutiendo. No es un tema que sea únicamente Argentina porque tenemos varios países que quieren ingresar. El único país que esta siendo considerado y cuenta con apoyo unánime es Argentina. La pregunta es con quién mas va entrar y ahí entra la complicación. Los miembros siguen conversando y no son decisiones sencillas porque tienen que ver con cuestiones políticas. Sin embargo, seguimos trabajando con el gobierno argentino y, una vez que se concrete la decisión política, Argentina va a estar muy preparada porque ya hizo un trabajo. Para el secretario general (Ángel Gurría), mientras más pronto, mejor. Pero son negociaciones.