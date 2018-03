Desde el kirchnerismo denuncian una maniobra judicial con objetivos políticos

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró hoy que le genera “dudas” la actuación judicial en la causa por la que se investiga al empresario Lázaro Báez, y sostuvo que “hay un grupúsculo de jueces y fiscales que tienen una clara posición política” en contra del kirchnerismo.

“Me genera dudas la actuación judicial, esto no es en defensa de Lázaro Báez, a quien no conozco. Aparentemente, se ofreció a invertir el cargo de la prueba, a ofrecer él la prueba”, expresó.

Si bien en declaraciones a radio Vorterix admitió que le pareció “obscena” la imagen del video que muestra a varias personas contando dinero en la financiera ‘La Rosadita’, Recalde aseguró que lo “conmovió” que el propio Báez, en su declaración, aclarara que eran más de los supuestos 5 millones de dólares que figuraban en la investigación, y que dijera que estaban destinados “a comprar una casa o un terreno”.

Se refirió también a la causa por la venta de dólar futuro, en la que la expresidenta Cristina Fernández declarará el próximo miércoles ante el juez Claudio Bonadio, y apuntó contra un “grupúsculo de jueces y fiscales” que estarían en contra del kirchnerismo.

“La enorme mayoría de los magistrados son personas independientes que trabajan, honestos, laboriosos. Pero hay un grupúsculo de jueces y fiscales que tienen una clara posición política que los identifica como opositores al gobierno que terminó el 9 de diciembre, aunque debió haber terminado el 10”, advirtió.

“Todos estos jueces y fiscales tienen una posición que los lleva a violar sus deberes en cuanto al imperium que les da la ley y la sociedad para que juzguen a las personas”, concluyó.

También se sumó la diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Juliana Di Tullio, dijo hoy que las detenciones del empresario Lázaro Báez y del ex funcionario Ricardo Jaime “tienen una lectura política” y que la “espectacularidad con la que se llevaron a cabo es parte de un show para la gilada que busca tapar el escándalo más grande que es la participación del presidente Mauricio Macri en empresas fantasma en Panamá”.

“Yo no conozco a Lázaro Báez, a (Ricardo) Jaime lo he visto una vez, y fue echado del gobierno de Kirchner por lo tanto no estoy defendiendo a gente que tiene que dar explicaciones ante la justicia, yo estoy haciendo una lectura política”, puntualizó la legisladora en radio Nacional.

Agregó que “ya nos pegan los diarios del mundo por cómo el periodismo tapa este escándalo” en referencia a las notas publicadas en el New York Times y la cadena de noticias CBS que tituló ‘Anillo de corrupción’.

Sobre Báez, aclaró: “No voy a defender a un señor que no conozco y que además no fue funcionario de mi gobierno anterior, en todo caso pagaré el costo de Jaime que sí fue funcionario”.

Agregó que “no” cree que ahora “la justicia tenga un rol antiimpunidad” y se preguntó: “¿Qué quiere decir eso, que durante 30 años tuvo una política impune y que recién ahora con un Presidente cuestionado que tiene cuentas off shore...?, no, no les creo nada”, insistió

La diputada apuntó que está viendo en los medios “un circo” y que “no” tiene otra “respuesta”, tras sumar que “la Justicia fue el único poder que no se reestructuró después de la recuperación democrática”.

“Yo he visto dejar caer causas donde gente ha muerto, así que no me hagan hacer una lectura que no tengo, lo de Lázaro Báez puede ser cierto. Metieron la mano en la lata, que vayan presos, no me importa”, dijo.

“Hasta donde entiendo es un señor que tiene plata, la contó, me pareció espantoso ese video”, opinó la legisladora y planteó sus dudas al señalar “la espectacularidad de esa detención un día después del Panamá Papers”.

