Desde el Gobierno rechazaron los rumores y la oposición lanzó críticas

Las declaraciones del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sobre una eventual convertibilidad del peso con el dólar, en medio de las negociaciones del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el visto bueno del Tesoro norteamericano, para adelantar los fondos acordados al 2019, provocaron la reacción inmediata de diversas figuras del arco opositor, que rechazaron siquiera que pueda haber una discusión al respecto, mientras otros respiraron aliviados al saber que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y desde el mismo entorno del presidente Mauricio Macri refutaron desde la primera mañana las versiones, ante una nueva ronda en los mercados que se coronó, finalmente, con un alza en la cotización de la divisa norteamericana.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue de los primeros en reaccionar, recordando las consecuencias del programa económico del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su impacto final en la crisis de 2001.

"Yo en el lugar del Gobierno, jamás iría a la convertibilidad, esa experiencia en la Argentina terminó con hambre, quiebre de empresas y muerte", dijo el ex diputado a su equipo de asesores económicos, en una de las primeras opiniones que trascendieron tras las declaraciones de Kudlow.

El diputado Felipe Solá también se permitió opinar y rechazó cualquier posibilidad de ir a una convertibilidad o dolarización. Según Solá, "la dolarización nos deja sin soberanía monetaria ni grados de libertad para actuar en situaciones de crisis internacionales, como las que enfrentó Grecia", y añadió: "Esto nos ata a un sistema de precios relativos y competitividad de una economía con indicadores macroeconómicos diferentes y nuestro país necesita tener su moneda para resguardarse de las decisiones de otros".

En tanto, el bloque del Frente para la Victoria (FPV-PJ) presentó un pedido de informes al Ejecutivo sobre las declaraciones del asesor de la Casa Blanca para conocer si efectivamente se está evaluando un plan como el esbozado por el economista en una entrevista con la cadena Fox News. En dicha petición se le exige al Ministerio de Hacienda que dé explicaciones, mediante un informe detallado, sobre las razones que motivaron las declaraciones del directivo norteamericano.

Bajo este paraguas ideológico, la ex diputada kirchnerista Juliana Di Tullio cuestionó las versiones al sostener. que este gobierno "está consolidando el país del 25% que votó a Menem en 2003, el que añora el uno a uno, o la convertibilidad o dolarización de la economía". En la misma línea se pronunció Silvina Batakis, ex ministra de Economía bonaerense. "Perder nuestra moneda es perder soberanía. Es pobreza y destrucción de puestos de trabajo. No a la dolarización", escribió en Twitter.

Incluso el ex viceministro de Hacienda de esta administración, Sebastián Galiani, que se alejó semanas atrás de la primera línea del gabinete de Nicolás Dujovne, también consideró en Twitter que "la dolarización es una mala idea".

Frente a este escenario, desde el entorno presidencial calificaron rotundamente las declaraciones de Kudlow como "un disparate". En la Casa Rosada dijeron a este diario que "no se hizo ningún tipo de gestión con el gobierno de los Estados Unidos" en ese sentido, e insistieron en que "no se está pensando en la alternativa de un camino de esas características".

Tras la rueda de ayer, en la que el dólar superó los $ 40, el Gobierno se esforzó en minimizar los movimientos de la divisa norteamericana y refutó que los aumentos en las pizarras se debieran a la inquietud que rápidamente se esparció en la población.