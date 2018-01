Desde el FR descartaron un acercamiento entre Sergio Massa y Cristina Kirchner

La intención del flamante presidente del PJ, Gustavo Menéndez, de acercar posiciones entre Unidad Ciudadana y el Frente Renovador fue descartada de plano por los referentes del espacio que encabeza Sergio Massa.

Poco después de que el titular del justicialismo bonaerense afirmara, en declaraciones radiales, que Cristina Kirchner y Sergio Massa deberían sentarse a una misma mesa, distintos legisladores del FR negaron por redes sociales "una vuelta al pasado".

El primero fue el presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, quien escribió en su cuenta: "No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita".

Así, Eslaiman aludió a los dos penales que alojan a la mayoría de los exfuncionarios kirchneristas detenidos.

A su rechazo se sumó Graciela Camaño, jefa del bloque de diputados nacionales del Frente UNA y mentora política del tigrense. "Muchos en el Frente Renovador creemos que las necesidades de los argentinos no pasan por las reuniones de los políticos. Conmigo no cuenten", resaltaba Camaño.

Gustavo Menéndez: "Es necesaria una reunión entre Sergio Massa y Cristina Kirchner y se va a dar" https://t.co/xgGM6xUG3u vía @LANACION. Muchos en el FR creemos q las necesidades de los argentinos no pasan x las reuniones de los políticos CONMIGO NO CUENTEN — EGC (@GracielaCamano) 6 de enero de 2018

Menéndez había señalado esta mañana, consultado por FM La Patriada, que la reunión entre Massa y Cristina o Máximo Kirchner "en algún momento se va a dar y es necesario que se dé".

El intendente de Merlo asumió la presidencia del PJ apoyado por la mayoría de sus pares del conurbano y se reunió con Massa el martes a la noche, en Pinamar.

Del encuentro, según señaló en la radio antes mencionada, salió convencido de la intención de Massa de confluir con el PJ y los intendentes. Sin embargo, las respuestas desde del FR parecen dejar claro que la expresidenta está fuera del rango de posibilidades.

"No me imagino una Cristina candidata en 2019 y tampoco con la centralidad que tenía. Tenemos que lograr que seamos muchos más con posibilidades de lograr adhesiones y no solo depender de una figura. Es muy importante que Cristina tome las decisiones para permitir liderazgos emergentes por fuera de su figura y de su espacio", dijo Menéndez en la entrevista radial.