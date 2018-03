Desde Jujuy, Massa pidió paritarias sin techo

Como parte de su estrategia de "la tercera posición", ni oficialista ni opositor, Sergio Massa le marcó ayer la cancha al Gobierno, un día después de compartir una actividad oficial con el presidente Mauricio Macri. El diputado nacional y líder del Frente Renovador reclamó que en las próximas discusiones paritarias no se fijen "ni piso ni techo", al tiempo que consideró que hay que "defender el poder adquisitivo de la gente".

De esta forma, Massa, que aún se encuentra en la provincia de Jujuy donde participó junto al Jefe de Estado y los gobernadores Gerardo Morales y Juan Manuel Urtubey del inicio del Carnaval de Purmamarca, se metió en la discusión sobre la negociación paritaria. "Cuando terminen las paritarias los argentinos no pueden haber perdido ni un kilo de arroz", demandó el ex presidenciable. "Cada sector tiene una realidad distinta y no se puede condicionar", opinó el tigrense.

Después de Jujuy, el diputado viajará mañana a Chubut. Con el objetivo de acordar "una agenda de trabajo conjunta en el Congreso", en línea con su posicionamiento político equilibrista, se reunirá con el gobernador Mario Das Neves. El chubutense, líbero, si bien era crítico del kirchnerismo, volvió a la Casa de Gobierno tendiendo puentes con Macri, Daniel Scioli y el mismo Massa, al presentar una boleta corta. "Todos los días hablo con Sergio", contó Das Neves al confirmar la visita del tigrense a su provincia, junto a los diputados nacionales, Felipe Solá, Graciela Camaño y Héctor Daer; además del presidente del PJ de Córdoba y senador nacional, Carlos Caserio.

Uno de los objetivos del gobernador chubutense es obtener el respaldo renovador para la creación de un fondo anticíclico, ante el escenario de la crisis petrolera que obtuvo un respiro ante el acuerdo con la ayuda de la Casa Rosada.