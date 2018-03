Macri anunció crédito para ayuda social y felicitó a los gobernadores por el tema holdouts

El presidente Mauricio Macri felicitó hoy a los legisladores del Congreso nacional por la media sanción que obtuvo esta semana en Diputados la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, para avanzar en el acuerdo con los holdouts, al sostener que tienen "una sola camiseta", la del país. Viajó para anunciar un plan de ayuda social de u$s 6.000 millones, con un crédito del Banco Mundial.

En Resistencia, Chaco, el jefe de Estado evaluó como "muy importante el paso adelante que dio el Congreso esta semana", por lo que dijo "felicitar a legisladores, (ya que) demostramos que estamos con una sola camiseta, que es la Argentina, para dejar atrás años de conflictos inútiles".

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa, por 165 votos a 86, que contempla acatar las sentencias judiciales favorables a los fondos buitre, lo que resistía la anterior gestión de Cristina Fernández

"Todo el mundo hoy se nos abre, porque empezamos a generar confianza", afirmó el mandatario, quien, junto al gobernador Domingo Peppo anunció un plan de infraestructura para las provincias del noreste, con un préstamo del Banco Mundial por u$s 6.000 millones.

Por otra parte, luego de reconocer que "la Asignación Universal por Hijo ha sido un programa exitoso, que llega a casi 4 millones de chicos", advirtió que "hay otros que no son alcanzados" y que "no sabemos quiénes son, porque no hay estadísticas, pero decidimos incluirlos también".

Por ello, anunció que, con otro empréstito del BID, de u$s 500 millones, se realizará "un trabajo de campo territorial para detectar chicos que no reciban" el beneficio, en esas provincias.

Junto al mandatario, estuvieron, además de Peppo, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, los mandatarios provinciales de Misiones, Hugo Passalacqua; de Corrientes, Ricardo Colombi, y de Formosa, Gildo Insfrán.

Además, concurrieron el vicepresidente del organismo crediticio para América Latina, Jorge Familiar y los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; del Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley y el titular del Plan Belgrano, José Cano.