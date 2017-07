Desde 2004, creció más el empleo público que el privado

La cantidad de puestos de trabajo asalariados creció 32% hasta 15,02 millones en el primer trimestre de 2017 respecto de 2004.

Pero, según informó ayer el Indec, el mayor crecimiento de los puestos asalariados se verificó en el sector público (+55,78%), a 3,45 millones, que en el privado (+28%), que llegó a 16,397 millones.

En el último año, los puestos de asalariados crecieron 0,1%, donde se observó una suba del 0,3% en los registrados luego de las pérdidas que se generaron en el segundo y tercer trimestre de 2016, y de una caída de 0,4% en los no registrados, que por el contrario crecieron hasta el tercer trimestre de 2016.

Lo que más subió (1%) es el nivel de puestos de trabajo no asalariado, a 4,79 millones, en un año en se incrementó el trabajo de los cuentapropistas.

En tanto, el empleo registrado alcanzó los 7,116 millones en el sector privado. Y el no registrado se alzó hasta 4,488 millones, con una alta incidencia en el servicio doméstico (triplica el empleo registrado del sector) y construcción (lo supera en un 9%). También, en comercio, agricultura e industria manufacturera.