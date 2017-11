Desbaratan a una banda que vendía facturas truchas

La Justicia detuvo ayer a nueve personas, entre ellas, dos que serían los principales responsables de una banda que confeccionaba facturas apócrifas que fueron utilizadas por casi 3500 contribuyentes, por un monto en torno de $ 4000 millones.

Este es el resultado de un operativo en el que se concretaron 45 allanamientos en el barrio porteño de Puerto Madero y en distintos puntos del conurbano bonaerense, en los que se secuestraron 32 automóviles utilizados por la organización, cheques, poderes para actuar y documentación probatoria.

"Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación", señaló la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de un comunicado de prensa.

A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero, principal radio de influencia de la organización, cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño.

Los allanamientos, llevados adelante por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, se realizaron en Puerto Madero y el Gran Buenos Aires en domicilios de los titulares de este grupo que habría llevado a cabo la operatoria en todo el país.

El artículo 29´ reformó las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre salidas no documentadas (ventas sin facturas) y les añadió "cuando una erogación carezca de documentación o ésta encuadre como apócrifa, y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35% que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. A los efectos de la determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación".