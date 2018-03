Denuncian que contratos de alquiler en Capital se renuevan con subas de hasta 60%

Inquilinos denunciaron hoy que los contratos de alquiler en esta capital se renuevan con aumentos que oscilan entre 40 y 60%, y advirtieron sobre una creciente “especulación” en el negocio inmobiliario.



Según Gervasio Muñoz, referente de la asociación “Inquilinos Agrupados, desde noviembre último y suponemos que hasta marzo próximo, se están viendo aumentos en las renovaciones que van entre 40% y 60%‘.



‘Esta situación tiene que ver con una especulación ante la situación económica. Después hay aumentos dentro de los contratos que están entre el 15 y el 20% semestrales, un 40% anual para este año y también para 2017. Es preocupante”, añadió el dirigente.



En declaraciones a Radio 10, Muñoz explicó que “hace dos años que se vienen aumentando semestralmente los valores, cuando los trabajadores tienen una suba salarial una vez por año. Y esto tiene un impacto enorme en la economía familiar”.



El dirigente dijo que “en la Ciudad de Buenos Aires somos casi un millón de inquilinos y en la Argentina más de 5 millones, es una tendencia que viene subiendo año tras año‘.



“Hace cinco años en la Ciudad de Buenos Aires hablamos de que un 25% alquilaba y hoy estamos en el 33%, cada vez hay más inquilinos y baja la cantidad de propietarios. Se concentran cada vez más departamentos en menos manos”, apunto.



Muñoz se quejó por la “falta de controles para los contratos ni para el mercado inmobiliario. Hay un Estado ausente”.



También denunció el incumplimiento de una ley de la Ciudad que establece que la comisión inmobiliaria no puede exceder el 4,15% del total del contrato.



“En la Ciudad de Buenos Aires para entrar a una vivienda se necesitan 30 mil pesos, lo que incluye todo lo que te cobra la inmobiliaria de forma ilegal. Pasa en todas las grandes ciudades del país con un Estado ausente, donde las inmobiliarias cobran un mes de depósito, dos de comisión, pedido de informes y algunas cobran el IVA cuando están exentas de ese impuesto”, enfatizó.



En la Capital Federal, un departamento de dos ambientes promedia los 6.500 pesos mensuales de alquiler, según calcularon los inquilinos.



El secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Tomás Marolda, admitió que los inquilinos viven un panorama “bastante angustiante” por los fuertes aumentos en los precios de los alquileres, situación que atribuyó a “la inflación de los dos últimos meses y medio”.



El directivo admitió que los contratos de alquiler, en la Ciudad de Buenos Aires, se están renovando con ajustes del 40% o más.



“Nosotros producimos un índice que todavía no está listo por una cuestión de fechas pero sí, a través de sondeos, nos está dando en las renovaciones ese número, lamentablemente”, indicó.



En declaraciones radiales, Marolda consideró que “esto responde a los dos últimos meses. Puntualmente, a tres momentos en los que se remarcaron los precios de la canasta. Estamos hablando cuando el Gobierno saliente suelta los controles de precios, cuando el entrante advierte que va a devaluar y cuando se produce definitivamente la devaluación.



‘Es una situación muy dura para el inquilino cuando todavía no ha ido a paritarias, una situación bastante angustiante‘, resaltó.



Por ese motivo, subrayó que la lucha contra la inflación ‘es la madre de todas las batallas‘.

FUENTE: Agencias Buenos Aires