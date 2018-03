Denuncian que Gendarmería reprimió a una murga porteña

El director de una murga de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores conformada por chicos denunció que fueron reprimidos "con balas de goma y plomo" por efectivos de Gendarmería Nacional. El incidente se produjo el viernes pasado cuando ensayaban casi un centenar de chicos de "Los Auténticos Reyes del Ritmo", y en coincidencia con un operativo policial en la zona que terminó con dos gendarmes baleados, por lo cual se trataba de establecer si hubo o no conexión entre los hechos.

En tanto, el Ministerio de Seguridad aún no se refirió a esta agresión, pero fuentes de esa cartera señalaron que "Gendarmería fue al lugar a retirar cuatro autos robados que estaban quemados y fueron recibidos a balazos y con piedras y hubo dos gendarmes heridos".

"Los vecinos le dijeron a una delegación de la subsecretaría de participación ciudadana que concurrió el lugar para recabar información que allí no existe ninguna murga y confirmaron que en esa zona se descartan y se queman autos robados", explicó la fuente del sector.

Insistió asimismo en que los únicos heridos fueron los dos gendarmes y agregó que hoy otra delegación recorrerá el lugar para charlar con los vecinos y obtener testimonios que contribuyan con la elaboración de un reporte oficial. La supuesta represión provocó repudios e incluso habitantes de la zona realizaron una marcha con corte incluido y fotografiaron a un patrullero de Gendarmería que pasaba por el lugar sin patente.