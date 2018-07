Denuncian a DElía por apología del delito

El ex piquetero estuvo preso por la causa del encubrimiento a la AMIA

El Gobierno denunció ayer Luis DElía, luego de que el ex piquetero afirmara que al presidente Mauricio Macri "habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo". El líder del partido MILES fue acusado por el ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, de instigación a cometer un delito e intimidación pública y la causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

No es el primer exabrupto del dirigente kirchnerista, que estuvo más de tres meses preso el marco de la causa por supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la sede de la AMIA, pero sí una de los más graves. "Es un hijo de re mil puta", despotricó contra el mandatario nacional DElía anteanoche en declaraciones a Canal 22. Para refrendar sus dichos, el ex piquetero argumentó que a José de San Martín y a Manuel Belgrano no les tembló el pulso cuando ordenaron ejecuciones contra "los traidores" en las campañas independentistas. "Son unos ladrones, Macri y todo el Gabinete son unos mafiosos, unos delincuentes", sentenció.

Después, ayer, con la polémica y ante una ola de repudios, DElía se defendió: "Fue una metáfora". Entrevistado por C5N agregó: "No instigo a la violencia". En su cuenta de Twitter, el dirigente social chicaneó "¿Porqué Patricia Bullrich ni se mosquió (sic) cuando Elisa Carrió dijo que habría que matar a (el gurú comunicacional Jaime) Duran Barba?".

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica compartió un documento de su fuerza, al afirmar que "DElía representa la barbarie a la que los argentinos queremos dejar definitivamente atrás".

No sólo el oficialismo se indignó. "Más allá de las profundas diferencias que podamos tener los distintos sectores de la oposición con el proyecto político y económico del Gobierno, debe quedar en claro que el camino nunca es la violencia", afirmaron en un comunicado los diputados del Bloque Justicialista.

Frente al silencio del kirchnerismo, como en anteriores oportunidades, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández evitó defender sus dichos pero criticó la denuncia del Gobierno: "El compañero se fue al pasto, pero sepa Patricia Bullrich que expresiones de deseos no son punibles. Quiere criminalizar intenciones".

La presentación judicial fue realizada por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales que coordina Pablo Noceti, según se informó. "La conducta denunciada encuadraría en los tipos de instigación a cometer delitos e intimidación pública y muestra una conducta que no respeta la investidura del Presidente de la República", comunicaron desde Seguridad.

Y agregó que la denuncia está motivada "en el entendimiento de la preservación de la libertad, la vida y los derechos y garantías de los habitantes de nuestra Nación en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático".