Denuncia judicial contra Laura Alonso

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue denunciada penalmente en los tribunales de Comodoro Py por supuesto direccionamiento en las presentaciones que radicó en la Justicia federal, contra dirigentes opositores al gobierno de Mauricio Macri.



"Alonso actúa con parcialidad manifiesta. Es una "funcionaria militante" que no está luchando contra la corrupción como corresponde a su cargo sino persiguiendo adversarios políticos", consignó el abogado que hizo la denuncia y dirigente social, Juan Grabois.



Grabois es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y fue recibido en varias oportunidades por el papa Francisco en el Vaticano.



Ya en diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar si la OA elige en qué causas intervenir y desiste de participar en otras, al hacer lugar a una apelación del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien denunció "una supuesta persecución selectiva".



Para Grabois, "el direccionamiento de las investigaciones y la selectividad ideológica en las denuncias son delitos en sí mismos" y solicitó que se investigue si incurrió en los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad".



La presentación fue hecha ante la Cámara Federal porteña y recayó por sorteo con el número 334/2017 en el juzgado federal número 5 –vacante tras la renuncia de quien fuera su titular más de 20 años Norberto Oyarbide– y con intervención del fiscal federal Ramiro González. "Alonso, en la medida que ejerce una función pública, debe mantener una posición de objetividad y actuar con imparcialidad", sostuvo el denunciante y ejemplificó del supuesto direccionamiento a la denuncia que Alonso puso contra el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.



"Es indignante que habiendo más de 22.000 funcionarios públicos que por distintos motivos no presentaron sus formularios de declaraciones juradas en 2016, Laura Alonso como titular de la Ofician Anticorrupción, promueva una denuncia penal contra Emilio Pérsico", sostuvo. Grabois manifestó que "si el criterio para la promoción de denuncias es la no presentación de las DDJJ, Alonso debería haber iniciado acciones contra los 22.396 funcionarios que incurrieron en la misma omisión".