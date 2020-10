Del primer caso al millón de contagios: aciertos y errores del modelo argentino, según los expertos

Hace exactamente siete meses, el presidente Alberto Fernández anunciaba el inicio de la cuarentena en todo el territorio argentino. Durante este tiempo hubo avances y retrocesos en las condiciones de aislamiento, actividades económicas que se cerraron y se abrieron, pero nunca cesaron las restricciones. Hoy, tras siete meses, se llegará al millón de casos positivos de Covid-19, lo que sirve como disparador para conocer los aciertos y errores de la estrategia implementada según la mirada de médicos especialistas.

Claudio Santa María analiza que la cuarentena inicial fue una política acertada, aunque detecta otras falencias. “Por un lado, se hicieron pocos testeos, se pensó que no era necesario. Por otro lado, se metió miedo en la gente. Pero a la vez no se explicó bien qué se puede hacer y qué no. Hubo falencias en la educación y en la comunicación”.

Sobre este último punto, recuerda que en marzo el gobierno nacional había anunciado “que el dinero de la pauta iba a ser destinado a campañas de educación. Me parecía un buen camino, pero no se hizo nada de eso”. En este sentido, cree que no se enseñó qué es el virus ni cómo se puede prevenir.

Según Santa María, las investigaciones actuales aseguran que “en un ambiente cerrado el virus permanece entre 3 y 16 horas. Por eso la recomendación es no estar más de 15 minutos en un lugar sin ventilación. Hoy sabemos cómo se contagia: es un virus aéreo y de contacto. Se podría comunicar con mayor facilidad desde el ministerio”.

Eduardo López, por su parte, pertenece al grupo de infectólogos que asesora al gobierno desde el inicio de la pandemia. Desde ese lugar reconoce que “se hicieron muchas cosas bien y otras son lecciones aprendidas. La cuarentena precoz permitió preparar el sistema de salud. La gente no se da cuenta, pero no estábamos en condiciones”.

Si bien reconoce que la cuarentena fue larga, cree que “no se cumplió, lo que no es positivo. Pero hay mucha gente a la que se le hacía difícil”, en relación a la cuestión económica.

Actualmente, cuenta que el grupo de epidemiólogos que asesora al Gobierno lo sigue haciendo de la misma manera, “seguimos trabajando en unión con el ministerio de Salud. Estamos en una situación que depende de las provincias”.

En el debe, observa que “podríamos haber comunicado mejor. No soy un experto en el tema, pero no llegamos a la gente joven, que es la que más tiende a incumplir, o al adulto joven, que el que más tiende a hacer reuniones en lugares cerrados”.

Como falencia también reconoce que el nivel de testeos ha sido muy bajo, aunque también señala que se destinarán otros $10.000 millones al Plan Detectar. En cuanto a los testeos, reconoce que se ha vuelto un problema mantenido del país desde el inicio de la pandemia, lo que se observa por el índice de positividad. “Si es superior al 30% significa que se está testeando poco”, reconoce.

En este sentido, los números argentinos y la experiencia internacional invitan a pensar que hay muchos más positivos que los detectados. “Del millón detectado hay que multiplicar por 10 o por 12. Hay gente que estuvo infectada y no se detectó. Porque no se testeó o porque fue asintomática”, explica. En este sentido, infiere que un cuarto del país ya puede haber cursado la enfermedad, “entre 10 y 12 millones puede ser. Pero no está por saturarse, porque somos 45 millones”.

Igualmente, desmiente que el país tenga el mayor índice de mortalidad del mundo. “Eso salió en varios lados, y no es cierto. Hoy Argentina está en el puesto 17” en cantidad de fallecidos por coronavirus según su población.

Finalmente, Conrado Estol también considera que el aislamiento temprano fue “una buena decisión, en un momento en el que no se contaba con otras herramientas”. A su vez, también señala que el problema fue “que no se generaron los testeos que podrían contener la diseminación del virus una vez finalizado o flexibilizado el aislamiento. Y también contribuyó negativamente una flexibilización demasiado temprana de ese aislamiento”.

Sobre la cantidad de contagiados, observa que estudios en otros países mostraron que se llegó a contagiar entre el 10 y 15% de la población. Igualmente, aclara que “en países como el nuestro, con pandemia de crecimiento continuo que no han cerrado la primera ola, es posible predecir que el porcentaje de contagiados pueda ser más alto que en países que mantienen una baja positividad de testeos con un cierto control de la segunda ola”, en referencia a lo que está sucediendo en Europa.

Hacia el futuro, y hasta que llegue la vacuna, Estol cree que Argentina debería aumentar “drásticamente el testeo, a por lo menos 3 o 4 millones por mes. También se debería organizar una logística de rastreo suficiente para identificar a la mayor cantidad de contactos posibles”.