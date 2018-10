Del error de ir al FMI, a Vidal como "mejor cuadro político" y su coqueteo con Cambiemos, las definiciones de Prat-Gay

Del error de tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Vidal como "mejor cuadro político" y su coqueteo con Cambiemos, Alfonso Prat-Gay habló de todo.

En sus definiciones durante una entrevista televisiva con LN+, el ex ministro de Hacienda de Cambiemos abordó distintos puntos tanto del escenario político como del económico por el que atraviesa la Argentina. El ex funcionario fue crítico con la decisión de ir al FMI, y coqueteó con la posibilidad de volver a Cambiemos.

"En este fin de semana tuvimos esas discusiones; no quiero hablar de un cargo en particular porque hay otras personas en esos cargos; yo estoy comprometido con Cambiemos y estoy trabajando para que sigan cambiando las cosas desde el lugar que me toca", afirmó.

"Estoy comprometido con Cambiemos", dijo el ex funcionario de la gestión Macri.

"Veo la economía local con preocupación; ha entrado en un proceso recesivo profundo", aseguró el ex funcionario que se desempeño con la administración Macri hasta fines del 2016.

Y agregó: "Cuando un gobierno toca la puerta del FMI significa que no se pudo poner de acuerdo internamente; es un fracaso, tocar la puerta del fondo es pedir ayuda porque no la pudiste resolver internamente".

Prat-Gay planteó incertidumbre en relación a la dependencia del Banco central y manifestó: "El Central es una institución que debiera estar relativamente encapsulada y protegida de los vaivenes de la política, esa es la independencia del Central que no implica no coordinar, pero me parece que eso es lo que deja algunas dudas".

Y agregó: "Mucho de lo que pasa con la inflación tiene que ver con el Banco Central y la falta de credibilidad que hay hoy no solo en la moneda sino también en las propias autoridades económicas como lo reconocen ellos. La contracara de la falta de confianza es la tasa de interés?".

Sus principales definiciones

Mauricio Macri

"Es el que estaba cuando el país necesitó un cambio. Y es alguien que viene con mucha experiencia de la Ciudad, y que quizá pensó que la cosa iba a ser más sencilla. Igual lo veo peleando todos los días, equivocándose pero no bajando los brazos". Sobre el futuro político del Presidente, Prat-Gay aseguró que "eso dependerá de él, si quiere o no estar".

Marcos Peña

"Es el ladero de Macri", señaló sin agregar nada más.

María Eugenia Vidal

"Es uno de los mejores cuadros políticos que tiene la Argentina. Yo creo que nunca se imaginó que podía ganar la provincia de buenos aires, porque nadie se lo imagino. Sorprendió a propio y ajenos, no solamente con ese triunfo si no con la manera en la que gobierna".

Tucumán

Prat-Gay aseguró que está caminando mucho esa provincia. "Los tucumanos se merecen algo mucho mejor. Paso buena parte del tiempo allí, estoy enseñando en la Universidad Nacional del Tucumán. Los tucumanos necesitan menos aparato y más empatía", dijo.

Hugo Moyano y Cristina Kirchner

"Hugo Moyano espero que sea parte de la historia", dijo apático. Y al ser consultado por la ex presidenta, sólo se limitó a decir: "Lo mismo".

Lilita Carrió

Tras los últimos cortocircuitos entre la diputada Carrió y Mauricio Macri, destacó la relevancia de la legisladora y consideró que "sin el aporte de Lilita no hubiera habido Cambiemos ni presidencia de Macri".