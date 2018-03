Definiciones de Macri sobre Cristóbal López, Cristina, Angelici, Massa y los despidos

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio una entrevista televisiva al periodista Luis Majul y en un mano a mano habló de todo: la inflación, el conflicto con los holdouts, los despidos en el Estado y la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Balance de los primeros 100 días de gobierno: "Es bueno. Hemos hecho mucho trabajo. El nivel de desorden de un Estado desmantelado y anárquico, con un déficit de los más altos de la historia, múltiples tipo de cambio, restricciones de todo tipo, trabas, con un Estado que te asfixiaba. Todo eso lo empezamos a destrabar. En 90 días hemos hecho mucho”.

¿Macri gobierna para los ricos?: "Lo dicen desde hace diez años, cuando empecé a gobernar en la Ciudad de Buenos Aires. Mi prioridad es pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. ¿A quién afecta más el narcotráfico, a los ricos? No, a los pobres, que los domina en la villa, que destruye a sus jóvenes transformándolos en soldaditos de la lucha entre bandas. ¿A quién perjudica más un país que no crece, que no genera trabajo, a los ricos? No, a aquellos que no tienen trabajo, que les hacen creer que el plan es la solución, no un paliativo. La solución a la pobreza es más trabajo. Cada medida que he tomado desde que soy Presidente ha sido pensando en cómo vamos a generar trabajo mañana. Para eso hay que destrabar y no cobrar impuestos que no existen en el resto del mundo. Las retenciones no son un impuesto a los ricos, son un impuesto al crecimiento”.

Despidos en el Estado: “Hasta ahora van 6 mil y pico. El criterio es que lamentablemente en estos 10 años se ocultó el desempleo generando trabajo estatal innecesario. Se crearon puestos que no tienen tareas, y tampoco eso es justo para las personas”.

Inflación: "La inflación es alta y duele, porque la denuncio desde 2006. Es un proceso, va a bajar el segundo semestre. Estamos siendo cuidadosos con el gasto, austeros, bajando los enormes bolsones de corrupción que había. La inflación fue un instrumento que utilizó el gobierno. Ellos eligieron ocultarla y manipular los números. Esto tiene que ver un cien por cien con el arrastre del 700 por ciento de inflación acumulada y, encima, con un nivel de represión de valores. Congelar las tarifas, a costa de que nos quedemos sin luz, eso es realmente hacer trampa. Porque vos no podes ir al límite en el cual colapsa toda tu red de agua, de luz, de gas, de celulares, porque vos no invertís lo que tenés que invertir”.

Empresarios: “Hemos fijado multas y transparentado un sistema de información para que el consumidor sepa dónde encontrar el mejor precio. Y pusimos en marcha la Dirección de Defensa de la Competencia para que ninguna empresa se crea que está por arriba de la ley”.

Sobre la denuncia contra Cristóbal López: "Alberto Abad, titular de la AFIP, me informó que estamos accionando, buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los $ 8 mil millones. Ese tipo de abusos no van a suceder más. No lo no vamos a tolerar. Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del gobierno. La ley es la misma para todos".

Sobre Daniel Angelici y las acusaciones de Elisa Carrió: “Lo hablé con la doctora Carrió y le expliqué claramente y lo vuelvo a reiterar. No es un operador de la Justicia como lo describe Lilita. Angelici es presidente del Club Atlético Boca Juniors, por lo cual tiene una relación con los argentinos más intensa que el 99% de los dirigentes de este país. Vive de su actividad comercial, que son los bingos, que tiene hace 25 años y además tiene una larga experiencia y trayectoria dentro del radicalismo. Fue un aporte importante a la construcción y al desarrollo del PRO y hoy en Cambiemos. Todo el mundo habla con jueces. ¿Qué tiene que ver hablar con jueces a describirlo y querer ponerlo en el lugar de un oscuro operador?".

¿Cristina Fernández puede ir presa?: "Yo no quiero meterme donde no me corresponde. La Justicia tiene que investigar. Estamos hartos de la corrupción. No importa quién. Especialmente a mis funcionarios si el día de mañana ellos creen que han hecho algo indebido. No esperar a que se vayan, hacerlo en tiempo real, con celeridad. Estamos todos hartos de la corrupción, de esta cosas de los vivos, que en un minuto y medio se salvan ellos y se olvidan de aquellos que confiaron y le dieron su voto para llegar a ese lugar. La Justicia tiene un rol enorme que cumplir y mi obligación es darle las herramientas, acceso a toda la información y decir "acá no hay ningún tipo de bloqueo, de entorpecimiento".

Sobre su relación con Sergio Massa. No hablo con Sergio hace algunas semanas. A veces me parece que privilegia demasiado el corto plazo y su protagonismo personal en vez de pensar en la Argentina del futuro. Hay momentos en que lo puede la ventajita del corto plazo”.

Holdouts. “Fuera del mundo, la Argentina no puede empezar a recorrer el camino del desarrollo. Si no hay acuerdo, el país no es viable, se va a un ajuste o hiperinflación. No hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. Un crecimiento gradual reduciendo todo los desajustes que tenemos. Fuera del mundo la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo".