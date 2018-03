Definen en audiencia pública el precio del gas en boca de pozo

Con la presencia de 75 oradores, desde las 9 de hoy se realizará una nueva audiencia pública para tratar los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o en boca de pozo, que representan aproximadamente la mitad del total de las facturas para usuarios residenciales. El acto se celebrará en el Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca y se estima que la jornada se extenderá por más de 8 horas y media.

Allí, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación hará una presentación sobre el objeto de la audiencia. Fuentes del mercado dicen que será "una formalidad", ya que en septiembre del año pasado se determinó un sendero gradual hasta octubre de 2019, que prevé que a partir del 1º de abril próximo el precio promedio ponderado para los usuarios de todo el país excepto Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna pase de u$s 3,42 por millón de BTU (Mmbtu) a u$s 3,77 / Mmbtu. Es un 10,2% de aumento en promedio.

Para las categorías de menor consumo (R1, R2.1, R2.2 y R2.3, que utilizan hasta 1000 metros cúbicos -m3- por año) el precio saltará de u$s 2,16 / Mmbtu a u$s 2,62 / Mmbtu (21,3% de suba); para el consumo medio (R3.1, R3.2 y R3.3, que usan de 1001 a 1800 m3/año) crecerá de u$s 3,82 / Mmbtu a u$s 4,20 / Mmbtu (10% de aumento) y para los altos consumos (R3.4, más de 1801 m3/año) se incrementará de u$s 5,26 / Mmbtu a u$s 5,49 / Mmbtu (sólo un 4,3%).

Luego de la presentación de Energía hablarán Patricio Darré (YPF), Hernán Silva (Total) y Rodolfo Freyre (Pan American Energy), y representantes de cámaras empresarias, defensores del pueblo y asociaciones de consumidores, entre otros.

En un informe de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos se resume que en 2016 el Estado nacional desembolsó u$s 2690 millones en subsidios para el suministro de gas.

Desde octubre de 2016, el Estado se hace cargo del 49,7% del precio promedio ponderado del gas en boca de pozo para los usuarios residenciales. Desde el mes que viene esa cifra será del 44,6% y en octubre de este año (o noviembre, si el Gobierno decide postergar el aumento hasta después de las elecciones legislativas), el Estado subsidiará el 38,4%.

El ministro Juan José Aranguren ya adelantó que, para moderar el impacto en los bolsillos de los usuarios, los aumentos correspondientes a los tramos de transporte y distribución del gas se partirán en tres, y se aplicarán en abril, noviembre y abril de 2018.