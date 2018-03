Definen el miércoles la continuidad de Precios Cuidados por otros tres meses

El gobierno de Mauricio Macri oficializará el miércoles la renovación por un trimestre del programa Precios Cuidados, con la idea de paliar los efectos de la depreciación del tipo de cambio sobre la inflación, a días del llamado a gremios y cámaras empresarias a la mesa del Acuerdo Económico y Social.

La Secretaría de Comercio de Miguel Braun concretará entre hoy y el miércoles reuniones mano a mano con las empresas que aportan productos. Si bien trascendió que el programa se reduciría hasta alrededor de 300 productos y el aumento promedio sería del 5%, desde el Ministerio de Producción no confirmaron ni desmintieron esa versión.

Precios Cuidados nació hace dos años, en enero de 2014. Desde entonces, se renovó cada trimestre y creció hasta abarcar a 512 productos. El régimen vigente vence el jueves 7 y el Poder Ejecutivo confirmó que lo renovará por al menos otro trimestre.

Las empresas tienen distintas visiones sobre la efectividad y continuidad del plan. Algunas compañías indicaron que mantendrán dentro del programa la misma cantidad de ítems que tienen en la actualidad. Y entre la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) cruzan versiones sobre falta de voluntad de participar de las distintas partes.

"No estamos a favor de mantener Precios Cuidados. Hay productos que no forman parte de una canasta básica", dijo ayer Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, a radio América. No obstante, confirmó que cada empresa negociará por su cuenta la participación en el programa. El abogado laboralista repite que, en medio de una inflación anual que ronda el 25%, los productos de Precios Cuidados tuvieron una suba en 12 meses de 12%, lo que afecta márgenes de rentabilidad, sobre todo de las pymes. Los integrantes de Copal, que nuclea a las principales fabricantes de alimentos del país, se reunirán mañana.

Pero las compañías más importantes del país entendieron que la participación en Precios Cuidados por al menos un trimestre más será un importante gesto hacia el Gobierno en momentos en que la administración de Mauricio Macri intenta coordinar el Acuerdo Económico y Social y la inflación trepó a 3,5% mensual en diciembre, por las expectativas de devaluación, luego concretadas. Según Consumidores Libres, la inflación llegó a 4,69% en el rubro Alimentos y Bebidas y superó el 26% anual. De acuerdo con distintas previsiones privadas, enero también tendría inflación alta, de alrededor de 2,5%.

La aceleración de los precios llevó a los gremios a instalar paritarias superiores al 30%. "Inclusive los empresarios ya están pensando por arriba del 30%", dijo a radio América Héctor Daer, diputado y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA).

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confirmó el miércoles que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para eximir de IVA a productos que integran la canasta básica. Eso aliviaría la carga impositiva que forma parte del precio de alimentos y bebidas. Prat-Gay justificó así la extensión por apenas cuatro meses, hasta el 30 de abril, de la devolución de 5% de IVA a las compras efectuadas con tarjeta de débito. Esa devolución perdería sentido, indicó el ministro. Lo mismo ocurriría con Precios Cuidados.