Definen ajustes en el boleto en busca de reducir subsidios y cumplir con el Pacto Fiscal

En medio de la caída de los subsidios y el acuerdo del Pacto Fiscal firmado con las provincias, el Gobierno nacional buscará incrementar el pasaje del transporte público de pasajeros en el AMBA.

Según establece el Presupuesto 2018, la administración Cambiemos definió un recorte de 6% los subsidios al transporte público, lo que causaría una suba en los boletos entre 50% y 80% en colectivos, al menos en el área metropolitana.

A pesar de que aún no hay confirmación de cómo y cuándo se realizará el incremento, desde el Ministerio de Transporte que no niega el incremento sólo adelantaron a El Cronista que la suba no podrá ser mensual. "El aumento por mes es algo que el sistema no podría soportar ya que implicaría que todos los meses SUBE salga a resetear todas las maquinas validadoras (hay unas 20.000 en toda el AMBA)".

Sí, en cambio, ya quedó establecido por la cartera que comanda Guillermo Dietrich que se aplicará una especie de tarifa plana para aquellos usuarios que utilicen más de un medio de transporte en un plazo determinado de tiempo. Esto plantea que, por ejemplo, un usuario que utilice más de un modo de movilidad en un plazo de dos horas abonará un solo ticket.

Esto, además de reducir el impacto del aumento a quienes tienen que hacer combinaciones, le traspasa parte de la carga del subsidio al usuario que sólo utiliza un modo.

Pero la discusión está dada a partir de cuándo. Primero el Gobierno hizo trascender que iba a ser a partir del 1´ de enero. Ahora dice que se hará una audiencia pública por lo que no será antes de febrero.

Una de las razones de la falta de decisión que parece imperar en el tema es que sería imposible readecuar la tarifa de los subterráneos antes de febrero esto depende del GCBA, lo que generaría una descompensación entre los valores del colectivo con los del subte.

Además, Dietrich enfrenta la oposición de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Desde la entidad que nuclea a las empresas de transporte de colectivo señalan que el Gobierno les debe seis meses de subsidios. A pesar de que reconocen que la actividad necesita adoptar medidas de fondo, señalan que para eso hace falta "un diagnóstico adecuado, escuchar todas las voces" y que a partir de esto empresas nucleadas en AAETA "advertimos que debe avanzarse en una discusión que establezca definiciones en torno de tres ejes principales: 1. Reordenar el esquema de subsidios con eje en el usuario y no en las empresas; 2. Avanzar en un plan de sinceramiento de tarifas progresivo pero firme, en base al costo técnico real; 3. Profundizar la modernización del sistema.

Aunque dicen que el camino elegido para 2018 por Dietrich "es el correcto", pero piden una menor presión impositiva ya que los impuestos "atrapan el 98%" de la rentabilidad del sector y que, a pesar de ello, "transporte lo computa como rentabilidad percibida por las empresas. Es necesario entonces rever esta situación lo antes posible".

Aunque el aumento es algo que viene empujando el ala económica, también forma parte del acuerdo firmado con las provincias y que se aprobó la semana pasada en el Congreso. El punto "n" del apartado "Subsidios al área Metropolinata", establece "eliminar subsidios diferenciales" para el (AMBA) en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte para el ejercicio de 2021.