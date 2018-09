Define el Gobierno con el FMI el detalle del ajuste del tipo de cambio

Cuando se anuncie el acuerdo negociado con el FMI -Parte II- se conocerá con precisión que camino adoptará el Gobierno para administrar la política monetaria y cambiaria. Como ya explicó El Cronista, en las discusiones se atravesaron varias alternativas, para ir hacia una habilitación al BCRA para intervenir en el mercado cambiario, con el control de los agregados monetarios.

En el camino quedaron el régimen de metas de inflación, que el Gobierno adoptó en el inicio de la gestión, y se sumaron versiones de "crawling peg", flotación entre bandas y tipo de cambio completamente libre.

El esquema de metas fue desechado dado que el recurso principal de la tasa de interés para frenar la inflación no mostró haber funcionado, en un contexto en el alza de los precios presionado por distintos factores.

"En una economía con la cuenta financiera muy abierta, el esquema por el que se reduce la inflación es a través del atraso cambiario; hasta que se da un sudden stop y ahí emerge que no se maneja tanto la tasa de interés", describió Guido Lorenzo, de ACM.

Entre las virtudes del esquema de metas de inflación describió que se reduce a la idea original: poner targets que sirvan para anclar expectativas. "Pero Argentina tenía que hacer corrección del tipo de cambio y de tarifas, lo que dificultaba mantenerlas", agregó.

En el mismo sentido, Ramiro Albrieu, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y profesor de la UBA, describió que existen diferentes regímenes monetarios pero que en la práctica no se los implementa en la versión "pura", suelen ser híbridos. "Cuando Chile implementó metas de inflación, decidió también mantener el tipo de cambio real. Entendían ellos que no podían resignar la competitividad", identificó.

Agregados. Sobre la posibilidad de metas de agregados, Albrieu señaló que una ventaja es la credibilidad que se gana, aunque "el poder de bajar la inflación tampoco es tan alto".

Lorenzo coincidió en que "en el mediano y largo plazo tiene efectos; pero en el medio no hay nada que asegure que la inflación vaya a converger". Además, ejemplificó que el aumento de tarifas podría ser contrarrestado con menor dinero para consumir, que sería "sencillo pero doloroso". Si no hay mucha liquidez, no se podrá consumir ningún bien (tampoco dólares), pero la "tasa de sacrificio es muy alta".

Crawling peg. Dentro de los esquemas que podrían convivir con alguno de los regímenes monetarios planteados está el "crawling peg". Implicaría variar el tipo de cambio nominal según evolucione la inflación, pero tiene "una rigidez muy fuerte; es casi como un tipo de cambio fijo", describió Lorenzo.

Flotación entre bandas. El hecho de que pueda fluctuar entre bandas "redundaría en atraso cambiario", agregó Lorenzo. Por esa razón, una opción intermedia sería como hicieron Brasil, Israel o Colombia, que aplicaron una mezcla de los dos. "Se puede indexar también a una canasta de monedas para absorber mejor los shocks, aunque es más difícil de comunicarlo", sostuvo Lorenzo. Señaló como importante la amplitud de la banda, con un margen de 10% o 15% en cada sentido.

Contraindicaciones. Una dificultad que "chocaría" con el esquema de metas de agregados es que intervenir para "meter" al tipo de cambio en la "banda" tendría efecto monetario.

Albrieu señaló que el mercado debería entender que se quiere mantener un tipo de cambio real, aunque las expectativas podrían jugar en contra. "No haría un esquema explícito, para ganar credibilidad, y le daría bastante volatilidad en el corto plazo dentro de una banda amplia", dijo.