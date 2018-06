Edición Impresa ES DE LOS ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES; EL MÁS ALTO DESDE LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD

Déficit de cuenta corriente llegó al 5,3% del PBI, unos u$s 34.000 M En el primer trimestre del año, empeoró un 34% internual y llegó a u$s 9623 millones, según datos del Indec. La deuda externa rozó los u$s 254.000 millones