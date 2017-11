Declaró la ex esposa de Vandenbroele: dijo que él "trabajaba para Boudou"

Mientras el ex vicepresidente continúa detenido por otra causa, la de enriquecimiento ilícito, Laura Muñoz declaró ayer en el juicio por el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, "trabajaba para el entonces ministro de Economía Amado Boudou" y que su intermediario era José María Núñez Carmona.

"Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades", señaló la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. La declaración de Muñoz es en referencia al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, propiedad de Vanderbroele y que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.

En la cuarta audiencia del juicio, a la que Boudou se ausentó por encontrarse detenido en el penal de Ezeiza, Muñoz aseguró que en 2009 el entonces ministro "estaba buscando un abogado para hacer muchos negocios", con lo cual ratificó el vínculo entre él su su ex marido, que niega sistemáticamente el ex funcionario. "Boudou estaba buscando un abogado para hacer muchos negocios. Él había sido elegido como ese abogado de confianza", dijo que le contó Vandenbroele cuando estaba casada con el letrado en 2009.

A raíz del testimonio de Muñoz, a quien Núñez Carmona le pidió el falso testimonio, los abogados de Boudou evalúan solicitar la nulidad de su declaración: ello porque la mujer reconoció que antes de su declaración se había reunido con la Fiscalía y por haber revelado imágenes sobre documentación profesional de su entonces marido. Según relató la mujer, en 2009 su entonces marido señalado como el testaferro del ex vicepresidente empezó a viajar frecuentemente a Buenos Aires y se dedicaba al armado de empresas "para clientes que querían sacar dinero fuera del país". En ese sentido, dijo que Vandenbroele empezó a tener reuniones con Nuñez Carmona, amigo de Boudou y también imputado en el caso Ciccone, y que así fue cómo empezó su vínculo por interpósita persona con el ex vicepresidente.

Luego de Muñoz, fue el turno del propio Nuñez Carmona de declarar quien fue trasladado con chaleco antibala y esposado desde el penal de Ezeiza, donde está detenido desde el viernes junto a Boudou, y no así por Vandenbroele, quien pidió no estar presente mientras testimoniara su ex esposa.

En su declaración, el empresario coincidió ayer con su amigo Boudou, en que la plata para comprar la ex Ciccone "la puso" el banquero Raúl Moneta.

"Moneta se empezó a despegar de la inversión porque ya había puesto $60 millones y tenía que seguir una discusión judicial para discutir eso. Empezó a abrirse y lo dejó solo a Alejandro (Vandenbroele) enfrentando este tema en los próximos meses", indicó el empresario. Declaró, luego, que se produjo entonces una "negociación permanente entre a familia Ciccone y el grupo de Moneta para tener algún tipo de resarcimiento" y agregó: "Era una discusión que no terminaba nunca y fue desde agosto 2012 hasta abril de 2013 donde le agarra un ACV a Moneta y el asunto quedó en nada".