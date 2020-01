Debuta el esquema de autorizaciones para colocar letras al BCRA

El Gobierno estrenará el viernes su nuevo instrumento para agilizar la colocación de letras intransferibles al Banco Central. Volverá a tomar unos u$s 300 millones de reservas para girar un pago de bonos apelando a la Resolución 1° de las secretarías de Finanzas y Hacienda, que allanaron el camino para colocar unos u$s 3244 millones al BCRA.

En este caso, se trata de los intereses semestrales del Birad 28, un bono que Luis "Toto" Caputo colocó en junio de 2016 para financiar el pago de cupones PBI, para lo cual también se financiará con este "cupo". De esa forma, con la colocación para este vencimiento, el stock llegará a u$s 1626 millones, que por las nuevas normas del Central se contabilizarán a valor técnico para no afectar la relación patrimonial de la entidad.

El cupo de la Resolución 1°, de u$s 3244 millones, sumado a lo colocado hasta el momento de u$s 1326 millones, arroja los u$s 4570 millones autorizados por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación.

RASTREADOR DE BONISTAS

En tanto, la Secretaría de Finanzas lanzó ayer una convocatoria para identificar a los tenedores de los bonos de Deuda Pública Externa de la República Argentina. Ese relevamiento será girado a las "firmas interesadas en formular ofertas", con foco en los tenedores de la Argentina.

"Se trata de un mapeo final y exhaustivo, más allá de lo que ya se conoce", indicaron en Economía. Se trata de firmas especializadas. No debe confundirse con los bancos de inversión, invitados a acercar propuestas en Navidad.