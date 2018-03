Debuta Dujovne en Davos en encuentros con organismos bilaterales y bancos de inversión

El equipo de funcionarios argentinos que participará desde hoy en el Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés) llegó ayer a la ciudad suiza. Aterrizaron en dos grupos diferentes: por un lado, el conformado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Educación, Esteban Bullrich; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales; Horacio Reyser; y el jefe de Gabinete de Hacienda, Ariel Sigal. Unas horas más tarde arribaron la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera.



El día transcurrió entre acreditaciones, caminatas cortas (el frío de 6 grados bajo cero de máxima así lo delimitó), comidas informales y reconocimiento del lugar. Los datos conocidos ayer del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hablan de un menor crecimiento mundial en general, y en particular de la región, además de marcar una expectativa más pesimista "de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil tras cifras de crecimiento que defraudaron las expectativas en torno al segundo semestre de 2016", fueron conocidos por la comitiva, cuando se preparan para mostrar las bondades de la Argentina en los próximos cuatro días, con la intención de atraer inversiones al país.



De todos modos, la agenda más intensa comienza hoy, con el inicio formal de este encuentro donde interactúan funcionarios, empresarios y banqueros de todo el mundo. Dujovne arrancará temprano con una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. De los u$s 40.350 millones necesarios para cubrir las necesidades de financiamiento este año, unos u$s 3850 millones lo aportarán, precisamente, organismos multilaterales y bilaterales, entre los que se encuentra el BID.



Luego será el turno de los encuentros con bancos de inversión: con Axel Weber, del UBS, y con Daniel Pinto, del JP Morgan.



Mantendrá además una reunión con Ueli Maurer, del consejo federal de Suiza (encargado de las finanzas del país anfitrión del encuentro), y por último para hoy, intercambiará visiones sobre la macroeconomía en una reunión con el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alfredo Thorne, según confirmaron a El Cronista desde la delegación argentina.



El jueves tendrá lugar uno de los encuentros clave para Dujovne: será la primera vez que se reúna con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. El viernes, último día del Foro de Davos y en el que la temperatura se pondrá más "cálida" (llegará casi a los 0 grados), será el momento del intercambio con el secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), grupo de países del que la Argentina quiere formar parte, según lo expresó formalmente el Gobierno el año pasado.



La agenda de Francisco Cabrera comenzará hoy a las 9:45, hora suiza, con la participación en el foro "Actualización Estratégica: ‘El Futuro de la Producción’", que es un grupo de trabajo conformado por ministros de Producción de distintos lugares del mundo. Dentro de este marco, mañana será el turno de Cabrera de exponer.



Luego del mediodía se reunirá con el presidente honorario de Mitsubishi, Yorihiko Kojima; más tarde con la directora de Sustentabilidad de Coca Cola, Beatriz Perez y con el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales Internacionales y Asuntos Públicos de esa compañía, Michael Goldtzman. Terminará con un encuentro con el vicepresidente de Comunicaciones y Políticas de Facebook, Elliot Schrage.



De la agenda de Cabrera, el viernes se focalizará en organizar, dentro de un grupo especialmente creado para esto, la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará en la Argentina a fin de 2017.



Susana Malcorra prevé reunirse con funcionarios del gobierno chino para negociar bilateralmente un mejoramiento de las relaciones comerciales con ese país.



El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Suiza y será quien brinde el discurso inaugural en la primera visita oficial a ese país, y se convertirá, además, en el primer jefe de Estado chino en participar en esta cumbre económica.



El Foro de Davos de este año recibe a alrededor de 3000 participantes, entre líderes políticos, CEO de empresas de cinco continentes, y represen tantes de la sociedad civil, incluidos más de 50 jefes de Estado y Gobierno, además de 1800 líderes empresariales de todas las industrias.