Debate presidencial: todo lo que hay que saber sobre la dinámica y el backstage del encuentro

El salón Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral se encuentra cerrado desde el miércoles. Nadie ajeno a la organización del Debate Presidencial 2019 puede ingresar a ver cómo se transforma en un gran set de televisión para recibir el próximo domingo desde las 21 a los seis candidatos a presidente que deberán debatir durante poco más de dos horas. Será el primero de los dos encuentros previstos por una ley sancionada en 2016 – el segundo será el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA y podría haber un tercero ante una eventual segunda vuelta- y que se llevarán a cabo bajo el paraguas de un estricto reglamento consensuado por todas las fuerzas.

La Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal que define en cuestiones electorales, es la encargada de organizarlo. Delegó la responsabilidad, aunque bajo la supervisión de los camaristas, a un consejo asesor integrado por una diversidad de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el resguardo de la democracia. Al mismo tiempo, convocó a la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT) para que colabore con la puesta en escena. Sucede que aunque se trata de una instancia prevista en el cronograma electoral no deja de ser un evento televisivo por lo que se requiere atender también cuestiones de producción artística.

Para los tres debates el Poder Ejecutivo estableció un presupuesto de 24 millones de pesos que serán girados a Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.), encargada de organizar la transmisión y de proveer la señal para todos los medios audiovisuales, radiales y digitales que quieran transmitirlo.

Tanto el reglamento como los temas a tratar fueron definidos en diversas reuniones por los representantes de los seis candidatos que superaron las PASO. Luego, a través de un sorteo, se estableció el orden de las temáticas a tratar. En el debate de este domingo abordarán en el siguiente orden: Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Educación y Salud; y Derechos Humanos, Diversidad y Género.

El encuentro de este domingo estará moderado por duplas. Fue la única cuestión en la que los representantes de los candidatos no pudieron ponerse de acuerdo y definió la Cámara Nacional Electoral. Tanto las fuerzas como los canales de televisión acercaron sus propuestas. Los camaristas definieron que el primer debate estará moderado por María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino. Firmaron un acta compromiso por la cual aceptan cumplir con las reglas y no formular opiniones. En las últimas horas voceros de la organización afirmaron que si no respetan lo acordado podrían caberles sanciones de 200.000 pesos.

La dinámica del debate

La estructura del debate fue planteada en tres bloques y dos tandas comerciales de 12 minutos cada una. En el primero se hará una apertura a cargo del equipo de moderadores, ingresarán los candidatos y se explicarán la dinámica y el reglamento. Luego será la instancia de Introducción donde cada postulante contará con 45 segundos como máximo para presentarse sin interpelación directa entre ellos.

Los temas se tratarán en el bloque 1 y 2. El 3 esta destinado a cerrar el encuentro. La dinámica para abordar cada eje temático será siempre la misma. Primero los moderadores presentarán el tema y le otorgarán la palabra a los candidatos quienes contarán con un tiempo máximo de 2 minutos para exponer sin interrupciones. A continuación será la etapa de Intercambio en la que cada candidato contará con 30 segundos para intercambiar, interpelar y/responder lo dicho de sus pares y/o ampliar su propuesta. Por último, a modo de cierre del tema, tendrán 30 segundos para realizar una conclusión.

Esta previsto que la apertura y el cierre de cada tema recaiga siempre en distintos postulantes. Por sorteo, el primer candidato en hablar en el debate de este domingo será Mauricio Macri. En las últimas horas surgieron en redes sociales y los medios las críticas por las limitaciones impuestas que no favorecerían un real debate. Lo cierto es que tampoco podrán excederse del tiempo o interrumpirse ya que los encargados del sonido tienen estrictas órdenes de cortar los micrófonos cuando esto suceda.

También por sorteo se definieron las ubicaciones en el escenario. En Santa Fe se posicionarán de izquierda a derecha: Mauricio Macri, José Luis Espert, Juan José Gómez Centurión, Roberto Lavagna, Alberto Fernández y Nicolás Del Caño. Contarán con un atril y una silla alta. No podrán tener apuntes, carteles ni dispositivos electrónicos. Únicamente podrán llevar consigo hojas blancas, lapicera y la rutina del debate.

Los moderadores del primer debate presidencial 2019

La producción de los debates pondrá a disposición de los postulantes maquillaje y peluquería para los candidatos, aunque pueden llevar su servicio propio. También se sortearon los salones y espacios que dispondrá cada candidato tanto en la universidad santafesina como en la porteña. Por disposiciones del Ministerio de Seguridad no se incluyó en este sorteo a Macri, de quién no se reveló donde podrá aguardar con su equipo.

Por último, cada candidato podrá tener en el backstage 10 asesores y 15 otros se ubicarán en calidad de invitados entre el público. Los voceros de la mayoría ya confirmaron que estarán al menos acompañados por sus respectivas parejas.