Debate presidencial: con nuevos temas, los candidatos vuelven a encontrarse

El salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ya comienza a tomar forma de set de televisión. El óleo pintado por Antonio González Moreno que representa la inauguración de la casa de estudios en 1821 apenas asoma detrás del cortinado negro con el que se lo cubrió. Frente a la pintura se montó el escenario que ocuparán los seis candidatos el próximo domingo para participar del segundo debate presidencial que organiza la Cámara Nacional Electoral.

A las 21 horas comenzará la transmisión abierta para que todos los canales, radios y plataformas digitales puedan levantarla. Apenas unos minutos después ingresarán al recinto Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), José Luis Espert (Despertar) y Juan José Gómez Centurión (Frente NOS). Una semana después, a la misma hora, uno de ellos podría consagrarse ganador; o dos de ellos alcanzar una segunda vuelta.

Para este segundo encuentro, el Consejo Asesor – que colabora con la Cámara para la organización- junto con los representantes de los candidatos definieron que se abordarán las siguientes temáticas: Seguridad; Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado; y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. De acuerdo a la ley 27.337 sancionada en 2016 todos los candidatos que hayan superado las PASO están obligados a participar. De no presentarse, se los sanciona con la suspensión de toda su propaganda en medios de comunicación.

La ubicación de los candidatos en el escenario fue definida por sorteo. El azar quiso que en esta oportunidad Macri quedase nuevamente ubicado primero del lado izquierdo del escenario, seguido por Fernández. El orden lo completan Del Caño, Lavagna, Gómez Centurión y Espert.

El clima dentro del recinto podría ser diferente al vivido en Santa Fe. Si bien se exige desde la organización estricto silencio mientras se sucede el debate, al tratarse de un espacio con mayor capacidad los comentarios por lo bajo, así como las expresiones espontáneas podrían multiplicarse.

Los moderadores en esta oportunidad serán los periodistas Marcelo Bonelli, María O’Donnell, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. Fueron designados por los camaristas a partir de las propuestas de los representantes de los candidatos y el Consejo Asesor. No cobran por su trabajo y debieron firmar un acta a compromiso por la cual aceptan cumplir con las reglas y no formular opiniones. Caso contrario podrían caberles sanciones de 200.000 pesos.

Sin cambios pese a las críticas

Luego del primer debate el pasado domingo en la Universidad Nacional del Litoral emergieron las críticas respecto a la dinámica del debate. Distintos espacios políticos – el mismo Lavagna afirmó que no se sintió cómodo con el formato- y periodistas consideraron que no alentaba al intercambio de ideas entre los candidatos. Sin embargo, no se prevé ninguna modificación al menos para este periodo electoral.

La estructura del debate fue planteada en tres bloques y dos tandas comerciales de 12 minutos cada una. En el primero se hará una apertura a cargo del equipo de moderadores, ingresarán los candidatos y se explicarán la dinámica y el reglamento. Luego será la instancia de Introducción donde cada postulante contará con 45 segundos como máximo para presentarse sin interpelación directa entre ellos.

Los temas se tratarán en el bloque 1 y 2. El 3 esta destinado a cerrar el encuentro. La dinámica para abordar cada eje temático será siempre la misma. Primero los moderadores presentarán el tema y le otorgarán la palabra a los candidatos quienes contarán con un tiempo máximo de 2 minutos para exponer sin interrupciones. A continuación será la etapa de Intercambio en la que cada candidato contará con 30 segundos para intercambiar, interpelar y/responder lo dicho de sus pares y/o ampliar su propuesta. Por último, a modo de cierre del tema, tendrán 30 segundos para realizar una conclusión.

Esta previsto que la apertura y el cierre de cada tema recaiga siempre en distintos postulantes. No podrán excederse en los tiempos o interrumpirse ya que los encargados del sonido tienen estrictas órdenes de cortar los micrófonos cuando esto suceda.

Por último, cada candidato podrá tener en el backstage un puñado de asesores que pueden estar con él en la previa del debate y durante los cortes. La producción de los debates pone a disposición de los postulantes maquillaje y peluquería para los candidatos, aunque pueden llevar su servicio propio. También se sortearon los salones y espacios que dispondrá cada uno. Por disposiciones del Ministerio de Seguridad no se incluyó en este sorteo a Macri, de quién no se reveló donde podrá aguardar con su equipo.