Debate porteño: Larreta defendió su gestión y la oposición lo acusó de ocultar información

Los cuatro candidatos a presidir la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre se encontraron cara a cara en el primer debate obligatorio de la historia del distrito. El actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, discutió sus prioridades de gobierno –en caso de ser reelecto- contra el principal contendiente, Matías Lammens, por el Frente de Todos; Matías Tombolini, de Consenso Federal, y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda – Unidad.

Organizado en cuatro ejes temáticos, los cuatro postulantes debatieron sobre los ejes propuestos por el Tribunal Superior de Justicia porteño, a instancias del Código Electoral aprobado el año pasado.

Infraestructura y gestión urbana; autonomía, justicia y seguridad; educación, salud, desarrollo humano; vivienda, ambiente y movilidad ocuparon el debate por espacio de hora y media.

En su primera intervención, Larreta realzó su cercanía con los vecinos y su intención de “trabajar juntos por una Ciudad mejor”. Resaltó la “transformación de la Ciudad” y prometió “propuestas para los 48 barrios de la Ciudad”.

A contramano del alcalde, Lammens reclamó una Ciudad donde “las personas sean más importantes que las cosas”, que tenga “otras prioridades”, en tanto Solano llamó al gobierno de Larreta y Macri como un “régimen de miseria” y batió los índices de pobreza, desempleo e inflación, a la vez que acusó a la oposición peronista y kirchnerista de hacerle el juego al oficialismo.

Autonomía, Justicia y Seguridad

En el primer bloque, Solano acusó a la Policía de la Ciudad de regentear el delito y ser responsable de la muerte de 43 personas que aplican la doctrina de seguridad elaborada desde el ministerio de Patricia Bullrich. Larreta le retrucó diciendo que con nuevas cámaras de seguridad detuvieron a 1600 personas, y le propuso poner 10.000 cámaras más. Solano lo acusó de proponer un “Gran Hermano” y un “estado totalitario que cercena los derechos y la privacidad de las personas”, y se quejó por la detención “clasista” de personas en los medios de transporte. Dijo que las armas que disparan voltios, promovidas por el Gobierno, son “armas letales, como admite la ONU”.

Lammens denunció que el delito fue en alza, pero que no hay estadísticas claras al respecto. El presidente de San Lorenzo de Almagro se quejó por la falta de conducción en la Policía y propuso crear un sistema de denuncias ágil. También habló de crear una “justicia cercana, transparente y de cara a los vecinos”. Solano le espetó que apoye el uso de las pistolas de electrochoque (tipo Taser), pero Lammens pidió trabajar para acabar con los abusos policiales, y la discrecionalidad en los gastos del Estado; esta y otras falencias, dijo, las contraatacará con una Oficina Anticorrupción a nivel porteño.

Tombolini dedicó su primer minuto a hablar de la autonomía. Criticó a Macri por impedir el traspaso del Puerto de la Ciudad y la Terminal de Ómnibus de Retiro. Sugirió que la Ciudad tome el control de esos espacios y eleve la calidad de las prestaciones. Lammens lo llevó a discutir sobre la seguridad, y Tombolini consideró que este fue “un gran déficit” de la gestión de Larreta. Subrayó que en la Villa 1-11-14 está el “hipermercado de la droga” y cargó contra la falta de coordinación entre la Nación y Ciudad. Prometió poner pistolas Taser y facilitar las denuncias anónimas y digitales. Y propuso una “Justicia vecinal” para atender los conflictos menores.

Larreta aseguró que todos los delitos bajaron en el distrito gracias a la presencia de 25.000 policías en la calle, 10.000 cámaras de seguridad, un “anillo digital” y el combate a la venta minorista de droga. Reconoció que hay falencias en Pompeya, Soldati y Constitución, y prometió poner 2.000 policías más. También reclamó que el Congreso de la Nación transfiera los fueros penales, y cargó contra la “puerta giratoria”. Prometió un Departamento de Policía en cada comuna y más atención a los vecinos en las comisarías.

En direccion a Larreta, Tombolini lo llevó a discutir sobre la carga fiscal del transporte cedido por Nación, y el Jefe de Gobierno le respondió con la construcción de nuevos Metrobuses, más cámaras de seguridad en los colectivos y aseguró que hará más estaciones de transbordo.

Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Humano

Larreta propuso sumar educación digital desde sala de cinco años, recalcó la construcción de 54 nuevas escuelas en su mandato, 30 de ellas con jardín de infantes desde los tres años. Prometió jerarquizar la educación docente, y disponer un centro de atención de salud a menos de 15 minutos del domicilio, y atención prioritaria para ancianos.

Lammens, por su parte, lo acusó de ocultar el Presupuesto de Educación y Salud para el año que viene; Larreta le respondió con los números y resaltó la inversión en infraestructura edilicia. El jefe distrital evitó entrar en las chicanas y aceptó que puede haber problemas, pero que está dispuesto a mejorar.

Solano acusó a Larreta de mostrar números irreales. Habló de una grave crisis edilicia en las escuelas y de un ajuste en el presupuesto para el área educativa. Dijo que la “Secundaria del Futuro” propuesta por Larreta otorga una educación elemental y sin perspectivas de desarrollo profesional; también prometió anular la ley de la universidad docente, y demandó educación sexual en todas las escuelas. Tombolini le demandó hablar de cultura y le propuso recurrir al crowdfounding para sustentar proyectos culturales emergentes. Solano insistió en que el Gobierno porteño “persigue a los artistas callejeros” gracias a la modificación del Código Contravencional, y denunció la precarización de los trabajadores del Teatro Colón y otros establecimientos de renombre nacional e internacional. Acusó a Larreta de construir “un relato” sobre la calidad educativa.

Lammens lamentó el descenso del presupuesto en Salud y Educación en los 12 años de gestión del PRO, primero con Macri y luego con Larreta. Alertó que la clase media está abandonando la cobertura privada e inunda los hospitales públicos. Propuso aumentar la cantidad de camas y turnos en los hospitales para acelerar la atención. En educación, coincidió en que hay problemas de infraestructura e inclusión. Acusó a Larreta de no reconocer los problemas en área, y éste le desafió diciendo que, antes de ser candidato, jamás se quejó en la materia. Lammens expuso públicamente que lo tentó con ser su candidato, pero que él no aceptó por las “grandes diferencias” que tienen en el área social, y lo acusó de “esconder los números” y “hacer recortes para los diarios” con los datos de la inseguridad. Dijo que quiere ser Jefe de Gobierno para abordar los desafíos en infraestructura, cultura y educación, y propuso construir 35 jardines de infantes para resolver las más de 22.000 niños sin vacantes.

Tombolini cargó contra Macri por cortar el apoyo en medicamentos a los adultos mayores. Propuso llevar la “telemedicina” a los hospitales públicos, y propuso regalar pulseras de seguimiento médico para tener un trackeo en tiempo real de los principales indicadores de salud. También dijo que atacará con impuestos a los productores de bebidas sobreazucaradas. Solano lo llevó a discutir la participación de la Iglesia en educación, y Tombolini le respondió con el supuesto desprecio del macrismo por la educación pública. En torno a desarrollo humano, propuso subsidiar la continuidad del deporte y las actividades culturales en los clubes de barrio, hoy severamente afectados por las tarifas.

Vivienda, Ambiente y Desarrollo

En la apertura del segundo bloque televisivo, Tombolini encaró las dificultades que hay en alquileres y pago de servicios públicos. Propuso que los beneficiarios de asignaciones sociales, pensiones o jubilaciones tengan una bonificación para evitar el endeudamiento de los consorcios. Propuso incorporar energía renovable en edificios públicos, industrias y grandes superficies. Acusó al Gobierno de gastar millones en levantar la basura, y lamentó que se recicla apenas el 30% de los desechos. En materia de desarrollo productivo, propuso eliminar el impuesto a los Sellos y bajar Ingresos Brutos para quienes crean empleos. También cargó contra la política de vivienda del macrismo y las falencias de la gestión kirchnerista. Habló de “víctimas” al referirse a los tomadores de créditos UVA.

Solano usó su tiempo para recordar la muerte de la agente de tránsito Cinthia Choque, y denunció la precarización de los empleados públicos. Larreta replicó que no se puede ampliar la planta de empleados y reconoció falencias en los derechos laborales de ellos, y el dirigente de la Izquierda volvió a la carga por los bajos sueldos de los empleados públicos y los riesgos que enfrentan los conductores de delivery a través de apps, con la venia de “conducciones sindicales corruptas”. “No queremos una Ciudad de trabajadores pobres y empresarios ricos, con un Estado cómplice de quienes violan las leyes laborales”, concluyó. Acusó a Macri y Larreta de enajenar 400 hectáreas con la connivencia de los votos kirchneristas.

Lammens acusó al gobierno de Larreta de acentuar las diferencias en calidad de vida entre el norte y el sur de la Ciudad. Dijo que la crisis económica lo impacta en su vida profesional, como empresario pyme, y dijo que la Nación y la Ciudad abandonan al sector productivo. “Cambiemos apostó por el negocio financiero en detrimento de la producción, y no reaccionan ante el desempleo, que pega más en los jóvenes”, advirtió. Propuso apostar con inversión al potencial económico y científico del distrito con una Agencia de Ciencia y Tecnología. Denunció la venta de 85.000 metros cuadrados de tierras públicas en tres años y la falta de intervención en el mercado inmobiliario, y propuso acciones para bajar el precio del metro cuadrado. Acusó a Macri y Larreta de “preocuparse por romper y arreglar veredas en vez de acompañar a las familias que alquilan”, y prometió más auxilio a las pymes.

Larreta prefirió hablar del cambio climático y destacó la reducción de inundaciones. “Cambiamos toda la iluminación de la Ciudad con luces LED; sacamos las bolsas de los supermercados y la mitad de la Ciudad separa la basura”, dijo, y añadió la incorporación de 110 hectáreas de espacio verde en el distrito. Propuso plantar 100.000 árboles para regular la temperatura e incorporar 100 manzanas más de espacio verde, y tener una flota de colectivos 100% eléctricos. De cara a las pymes, aseguró haber dado asistencia a las empresas con crédito barato y rebaja de impuestos.

Infraestructura y Gestión Urbana

En el último eje, Lammens planteó un cambio cultural, tomando los buenos puntos de la gestión macrista y larretista, pero dando un enfoque humano a las obras. “¿Quién puede negar que hay cosas que se hicieron bien? Pero en las prioridades tengo diferencias, porque las obras deben decidirse en función de las necesidades de las personas. Está bien el Paseo del Bajo, pero ¿cómo puede ser que no hayan construido jardines de infantes ni un solo hospital en 12 años? En el Subte las obras están paradas, y la gente viaja mal todos los días”, fustigó.

El candidato del Frente de Todos desafió a Larreta a hablar de lo que falta, y no solo de su gestión. “Lo que hiciste no alcanzó, y hay falencias que no se resolvieron y son inmorales”, retrucó, por considerar que “hay un enfoque municipalista” y falta de atención a las necesidades instatisfechas. Prometió tres nuevos secundarios, un hospital en Lugano y más transporte en Ciudad Universitaria y Aeroparque, entre otros.

En tanto, Larreta prometió sacar todas las 31 barreras del Ferrocarril Sarmiento y terminar el Belgrano Sur para acelerar la conexión con la estación Constitución. Subrayó la transformación de la Ciudad con “obras históricas”, y defendió el financiamiento con terrenos baldíos, y dijo que construirá tres nuevos Metrobuses y una línea de subterráneos. Lammens le acusó de gastar casi $ 4000 millones en publicidad oficial y arreglo de veredas, en vez de arreglar las escuelas. El Jefe de Gobierno esquivó la crítica y propuso sacar el Mercado de Hacienda de Liniers y la Cárcel de Devoto. “En mi gobierno, las obras se concreta, porque tengo obras para cada barrio”, sentenció el Jefe de Gobierno, antes de repasar sus planes para cada barrio.

Tombolini elogió las obras de infraestructura de Macri y Larreta. Prometió continuar con el plan de inversiones hasta 2021, pero se quejó de la contaminación sonora y visual en la Zona Sur. Dijo que los vecinos de esa parte tienen más riesgo de contraer enfermedades pulmonares y cancerígenas. El candidato propuso ir hacia la termovalorización de la basura para generar energía a partir de los desechos. También habló de impulsar la participación en consejos vecinales, y no hacer convocatorias de baja relevancia.

Solano pidió que se anule la incineración de basura en la Ciudad, en línea con un reciente fallo judicial que frenó una ley promovida por el oficialismo. Hizo una valoración negativa del Gobierno y lo acusó de “rematar la tierra pública” y construir “una Ciudad copada por el capital”. Dijo que el oficialismo promueve “la expulsión de las personas de la Ciudad” y advirtió el alto índice de personas que alquilan.

“Hay que revisar la venta de tierras y volver para atrás, para que el Estado construya viviendas y resuelva el déficit habitacional”, blandió, antes de proponer un impuesto a la vivienda ociosa. Como conclusión del debate, expuso las coincidencias entre los dos espacios más votados en las PASO, y denunció que los bajos sueldos de la clase media “expulsa a los vecinos de la Ciudad hacia el Conurbano o una villa”.

Chispas en el cierre

Como corolario del debate, cada candidato tuvo un minuto para conclusiones. Gabriel Solano reclamó el voto del progresismo porque "el Frente de Izquierda fue el único que promovió una salida a la crisis", mientras que Tombolini y Lammens están con otras expresiones del pasado. Aseguró que su espacio "propone una ruptura con el FMI y el no pago de la deuda".

Lammens dijo que Buenos Aires "era una ciudad que hacía que sus habitantes progresaran y era una ciudad de oportunidades". Aseguró que su compromiso es ayudar a progresar a todos y prometió acompañar a la clase media. "Es inmoral que hayan abandonado a la gente en medio de una crisis tremenda", resaltó.

Tombolini, hablando al televidente, pidió el voto para una alternativa al oficialismo y el kirchnerismo. Y por eso reclamó el voto en favor de Roberto Lavagna.

Larreta, el Jefe de Gobierno, cerró pidiendo que lo acompañen con el voto, y dijo haber demostrado que sus compromisos se cumplen. "Vamos a construir una Ciudad igualitaria para todos", concluyó.