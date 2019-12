De qué trabajaron estos cuatro años los funcionarios macristas, según sus perfiles de Twitter

Con la despedida del poder tan reciente, a flor de piel, los ahora ex funcionarios de Cambiemos se dividen en dos grandes grupos para autodefinirse, al menos en sus redes sociales: los que recuerdan su paso por el Gobierno y lo que no.

"Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?", escribió, en referencia a la llegada de Evo Morales, Laura Alonso, hasta hace poco al frente de la Oficina Anticorrupcin. Su paso por la función pública dejó polémicas, como su perfil 2.0 que retomó con fuerza.

En su nueva biografía se define apelando al inglés, tres emoticones y sin fotos institucionales: "Soy Laurita. A common with opinions and some experience. Views are personal".

Esta moda la inició, sin embargo, el propio ex presidente Mauricio Macri. Después de entregarle el bastón de mando a Alberto Fernández, se autocalificó: "Miembro fundador de PRO Argentina y Cambiemos. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca".

El otrora poderoso Jefe de Gabinete Marcos Peña optó por una variante de olvidar el pasado inmediato, a la que apelaron otros ex funcionarios, como Hernán Lombardi, que estuvo encargado del Sistema Federal de Medios: ambos dejaron vacía su biografía en Twitter.

"Lic. en administración (UBA). Hincha de River", se describe Fernando De Andreis, ex Secretario General de la presidencia de Macri. Como foto de portada mantiene una de los principales candidatos de Juntos por el Cambio.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich también rescató su título universitario para su bio, "Dra. en Ciencias Políticas", si bien cuando sea presidenta del PRO debería actualizarla.

Eludir los últimos años en las redes trasciende la administración nacional, también la ex gobernadora María Eugenia Vidal prefirió escribir: "Mamá orgullosa de Camila, María José y Pedrito. Orgullosamente bonaerense".

Sacando los que como Dante Sica aún no actualizaron sus perfiles, según los cuales siguen siendo funcionarios, otros no obviaron lo que fueron los últimos cuatro años. Un ejemplo es Gabriela Michetti: "Exvicepresidente de la Nación Argentina / Lic. en Relaciones Internacionales / Magister en Integración Regional".

Hay quienes especifican el tiempo en que fueron funcionarios. "Fui cadete, docente, editor, librero, periodista y algo más. Ministro y Secretario de Cultura de la Nacion entre 2015 y 2019. En contra de todos los fanáticos", se designa Pablo Avelluto.

Otro que rescata su pasado reciente es Guillermo Dietrich, dejando un mensaje con una de las promesas incumplidas de Cambiemos: Pobreza Cero.