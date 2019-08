De qué barrio hablaba Macri cuando se refirió a una zona que ya no se inunda

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en donde se puede ver una avenida inundada. Según las publicaciones, fue filmado en el barrio de Belgrano “donde Macri dijo que no se inunda más”.

Reverso pudo confirmar que el video efectivamente fue filmado en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pero no se trata del lugar al que hizo referencia el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el miércoles último.

Lo que circula en redes

En Facebook y Twitter se publicó un contenido audiovisual en donde se puede ver una avenida inundada y con agua en las veredas. Las publicaciones fueron acompañadas con el siguiente texto: “El relato: “¡No se inunda más, carajo!” La realidad: Barrio de Belgrano, 20 de diciembre 2018, donde Macri dice que no se inunda más”.

En Twitter, la publicación tuvo 1400 retuits y 1500 “Me gusta”. En Facebook, los posteos fueron compartidos más de mil veces.

Las publicaciones hacen referencia al discurso del Presidente en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en la Ciudad, que se realizó en el club Ferrocarril Oeste. En él, Macri dijo enérgicamente “¡No se inunda más!” y esa porción del discurso fue retomada por muchos medios de comunicación (ver acá, acá y acá).

Sin embargo, si se escucha su discurso con contexto, se puede ver que no dijo que no se inundaba más en toda la Ciudad, sino que se refirió a la avenida Juan B. Justo, que no está en el barrio de Belgrano, sino en Palermo:

-“¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo?”, preguntó Macri y agregó: “Cada vez que llovía…¡Por favor!”.

“¿Y quién fue el que llegó de Jefe de Gobierno contento? -todavía no teníamos los globos- pero estaba muy contento. Y ¿qué pasó la primera semana? La lluvia. Vinieron los botes a Juan B. Justo, y me llevan a una conferencia de prensa”.

Después, Macri recordó que periodistas le preguntaban qué iba a pasar y qué se iba a hacer para prevenir las inundaciones.

“Entonces les dije: ¡basta! El año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuarto, ¡no se inunda más! ¡no se inunda más, carajo! ¡no se inunda más!”, añadió.

Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires señalaron a Reverso que Macri se refería a las obras del Arroyo Maldonado.

La verificación

En relación al video que se volvió viral, Reverso pudo confirmar que fue filmado en diciembre de 2018, en la avenida Elcano al 3000. Facundo, dueño del local Comic Center, confirmó a esta redacción que fue él quien lo filmó, aunque afirmó que no lo subió a redes sociales sino que se lo compartió por WhatsApp a un amigo.

A través de Google Street View también se puede confirmar que el video fue tomado en ese lugar, ya que coincide la apariencia de la avenida y los locales vecinos, como la heladería Freddo.

Por último, el interior del local también coincide con las imágenes que fueron publicadas en su página de Facebook.

En la actualidad, frente a este local se están realizando obras del nuevo túnel del Arroyo Vega, con el objetivo de limitar el impacto de las lluvias y las inundaciones.

A unos metros se está construyendo una de las cinco cámaras derivadoras, como indicó Eduardo Cohen, titular de la unidad del proyecto especial Plan Hidráulico de la Ciudad en una nota del diario La Nación, donde además se indica que las cámaras “están conformadas con un sistema especial que filtra la basura que llega desde los sumideros y la calle y la deriva al primer emisario del Vega (que desemboca detrás de Ciudad Universitaria)”.

El dueño del local de comics explicó a Reverso que está en el lugar desde 2016, y que en diciembre último fue la única vez que vio una inundación de ese tipo y que el agua ingresó al negocio.

Juan Carlos, el encargado de un estacionamiento en avenida Elcano, a metros del local de comics, explicó a este medio que en los 12 años que trabaja en el lugar, se inundó en varias oportunidades, especialmente en la zona de Elcano y Cramer, debajo de las vías de tren Mitre.