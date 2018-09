De pobreza cero a retenciones: las promesas que no cumplirá Macri

"Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar", admitió en su discurso hoy el presidente Mauricio Macri al adelantar el cambio en el esquema de alícuotas a la exportación del campo. "Argentina pasa a tener retención cero para las economías regionales", había anunciado con bombos y platillos cuatro días después de su asunción en 2015, una de sus promesas durante la campaña. Un mes después, desde San Juan, extendió el beneficio a la actividad minera.

En enero del año pasado, con el decreto 1343/17, se instrumentó la reducción mensual de 0,5% del derecho de exportación vigente sobre el poroto, harina y aceite de soja hasta el año que viene. Según estimó hace unos meses el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe al Congreso, el costo fiscal sería de u$s 577 y u$s 1.681 millones en 2018 y 2019, respectivamente. Con respecto a la minería, en otro reporte parlamentario del funcionario, la incidencia en las arcas públicas fue de u$s 133 millones en 2016, u$s 117 el año pasado y u$s 32 millones en los primeros cuatro meses de este año.

El regreso de las retenciones no es la primera promesa electoral que Cambiemos modifica en el transcurso de su gestión. Incluida uno de sus principales caballitos de campaña . "Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Es un camino. Y no es una tarea de un solo gobierno", aclaró Macri en conferencia de prensa en Olivos en septiembre de 2016. Minutos antes, el Indec había estimado que el 32,2% de los argentinos era pobre. "Este es el punto de partida por el quiero y acepto ser evaluado como Presidente", añadió. "Sabemos que con esta devaluación la pobreza va aumentar", admitió hoy. Después de una baja en el índice, trascendió que la próxima medición de la Universidad Católica Argentina podría rondar el 34%.

Con el dólar incontrolable, otra promesa va camino a quedar en el tintero. En el debate presidencial, Macri había pronosticado que durante su eventual Gobierno la inflación bajaría entre 5 y 6 puntos por año para llegar al final del mandato, en 2019, a un solo dígito. Las estimaciones privadas para este año ya la ubican por encima del 40%.

"Me encantaría tener más presupuesto para Ciencia y Tecnología donde se construye el futuro del país, o avanzar más rápido con las obras de cloaca y agua potable, rutas, jardines de infantes que prometimos...", también se lamentó hoy el Jefe de Estado. Eran 3000 jardines los que había prometido.

En marzo, Peña admitió que esa meta era imposible: "Muchas jurisdicciones afrontaban dificultades para dar con los lineamientos catastrales y de loteo que acarrea el emprendimiento de un jardín". El objetivo se modificó a 10.000 salas. Según la última información del Ministerio de Educación, de julio, había 1135 en ejecución, 1689 en proceso licitatorio y 120 en proyecto. O sea, 4.195 salas, menos de la mitad de las pretendidas.

"Esta Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo", comenzaba el spot de campaña en el que Macri afirmaba que durante su Gobierno "los trabajadores no pagarán ganancias". Según cifras oficiales, el pasado marzo unas 1.866.568 personas (en relación de dependencia, jubilados y pensionados) lo pagaron. Un año antes habían sido 1.765.975. En 2016, unas 1.429.169. Y en 2015, el último año del kirchnerismo, unas 1.195.319.