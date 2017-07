De la mano de los autos, la industria tuvo su mayor suba en 20 meses

La producción de las empresas industriales se expandió en mayo un 2,2% interanual, según informó ayer el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU -UIA). Así, mostró la mayor suba desde agosto de 2015 y fue apenas el tercer mes de los últimos 21 con cifras positivas.

La mejoría en la actividad, sin embargo, todavía no alcanza para revertir la disminución en los primeros cinco meses del año, que llegó a 1,9%.

El incremento de mayo se explica por la mejora del sector automotriz (13,8%), en minerales no metálicos (12,3%) y en alimentos y bebidas (3,9%).

Las cifras del CEU - UIA confirman los números que habían presentado semanas atrás consultoras privadas y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo oficial había informado una mejora en mayo de 2,7% interanual con una baja acumulada en el año de 1,4%. A su vez, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) midió para el quinto mes de 2017 un crecimiento de 4,7% en relación al mismo mes del año anterior y una retracción en lo que va del año de 1%.

Para este think-tank, la metalmecánica se contrajo en mayo un 0,5% interanual, y los rubros de edición e impresión y productos textiles también tuvieron números negativos.

Por otro lado, según el Indec la industria operó en mayo al 65,8% de su capacidad instalada, en lo que fue el segundo mejor mes desde que asumió este Gobierno (noviembre de 2016, con 68,4%, fue el mejor).

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, le dijo a El Cronista que la industria "ya tocó piso" y considera que de acá en adelante "se empezarán a ver mejoras cifras en la producción, con algunos sectores fuertes como el automotriz y los alimentos y algunos rezagados". "A los que todavía hoy están mal les va a costar recuperarse. Hay medidas que sirven, como el Ahora 3 para los juguetes nacionales, que va a ayudar a mejorar", evaluó el hombre de Aceitera General Deheza (AGD).

Acevedo, que lleva un mes y medio al frente de la UIA, descartó que el proceso electoral en curso pueda restarle puntos al crecimiento que debería mostrar la actividad en este semestre. "Las elecciones no afectan. Pueden haber dudas en los inversores, pero no en los consumidores. La producción no está esperando un resultado electoral", aseguró. Además, aprovechó para reclamar por la reforma tributaria. "Solamente puede haber un repunte masivo si se bajan los impuestos, pero el año que viene también va a haber gradualismo en la recuperación industrial", analizó.

El sector del que proviene Acevedo es uno de los que empuja esta alza en la actividad. Según datos de la institución que conduce Jorge Todesca, la molienda de cereales y oleaginosas (dentro del capítulo de la industria alimenticia) tuvo en mayo una suba de 2,3% interanual, aunque en los primeros cinco meses del año cayó 4% contra el mismo período de 2016.

El informe de UIA destaca que la producción automotriz aumentó un 9,2% en junio y tuvo su segundo mes en alza, tras un primer trimestre en caída. El Indec informará el dato de la actividad industrial en el primer semestre el lunes 31.