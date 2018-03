De la Sota: "Macri no debería seguir gobernando en soledad"

El exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota consideró hoy que el presidente Mauricio Macri "no debería seguir gobernando en soledad" y pidió que el Gobierno y la oposición avancen en un "acuerdo económico y social".

Junto al actual gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, De la Sota participó del acto para conmemorar el Día de los Trabajadores en esa provincia, donde afirmó que hay una "crisis económica", cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno y abogó por un acuerdo amplio.

El exgobernador, aliado del diputado Sergio Massa en las últimas elecciones, evaluó que "el presidente Macri no debería seguir gobernando en soledad" porque "no tiene mayoría parlamentaria y hasta ahora no ha mostrado un plan para salir de la inflación y devolverle tranquilidad al país".

"Quienes formamos parte de la oposición, no debemos tratar de imponerle medidas a un gobierno que ha sido elegido para gobernar, sino que debemos acercarle propuestas", consideró el dirigente del peronismo cordobés.

En este sentido, agregó: "Gobierno y oposición debemos lograr ya un acuerdo económico y social, para compartir equitativamente los esfuerzos y sacrificios para lograr la estabilidad económica, cuidar los empleos, crear nuevos y mejorar los salarios".

"A nadie escapa que sufrimos una crisis económica que, sin ser tan grave como la del 2001/2002, nos tiene a mal traer", sostuvo De la Sota durante el acto, al tiempo que afirmó que los trabajadores "están sufriendo una inflación que se devora los sueldos, temen perder su trabajo o ya han caído debajo de la línea de la pobreza".

Al respecto, cuestionó "por qué‚ el nuevo Gobierno no adoptó medidas de emergencia para evitar la feroz remarcación de precios que viene ocurriendo desde antes que asumiera" y "por qué‚ se han dado beneficios extraordinarios a las empresas más concentradas como las mineras y petroleras".

Además, señaló que se sabe "por experiencias vividas" que "luego de gobiernos irresponsables, que se creyeron dueños de la verdad, tarde o temprano vienen gobiernos neoliberales que solo atienden los intereses de los banqueros" y agregó: "Eso es lo que no queremos que se repita".

Por esa razón, según De la Sota, "este no es momento para improvisaciones, y menos aún para confrontaciones", sino que "hace falta reflexión, sentido común, capacidad de fomentar el diálogo entre todos, y el Gobierno debe mirar toda la Argentina, no sólo una parte".