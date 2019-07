De la Rúa: "Lo mío fue un fusilamiento mediático"

Está alejado de la política, pero la sigue con especial atención. Sus problemas con la Justicia (está cerca de ir a juicio oral por la causa de las coimas en el Senado), no le dan respiro. Tanto, dice, que le cuesta encontrar el tiempo necesario para poder escribir. ¿Escribir? En eso está hoy Fernando de la Rúa, abocado a contar en papel su historia política, de principio a fin, desde aquellos comienzos como senador en 1973, hasta su abrupta salida de la Presidencia, en el epílogo del dramático 2001.

En una entrevista con El Cronista, el ex presidente radical vuelve una y otra vez sobre el traumático final de su Gobierno y no se cansa de repetir que hoy es víctima de una persecución política.

Lejos de cualquier autocrítica, De la Rúa prefiere hacer foco en lo que él llama los “factores de agresión” que, afirma, se unieron para forzar su salida anticipada del poder: Duhalde, el FMI, el gobierno de los EE.UU. la herencia recibida, la prensa, las burlas hacia su figura...

De la Rúa incluyó a Duhalde entre los responsables de su caída.

En su sesgada versión de los hechos y a casi ocho años de su caída, reconoce un solo error: “Tuve un gabinete inicial de primeras figuras, pienso que hubiera hecho mejor en poner gente leal, que cuidara menos su imagen y se jugara un poquito más”.

¿Cómo tomó el revocamiento de su sobreseimiento en la causa por la muertes de 2001?

- El ciudadano común piensa que la revocatoria al sobreseimiento puede significar un procesamiento, de ninguna manera. Estoy con falta de mérito y lo único que hay es una demora del sobreseimiento porque ordenan medidas adicionales para ver si pude haber tenido intervención en alguna decisión...

Convengamos que tuvo responsabilidad política...

- La he asumido en mi renuncia. Por eso y por la situación económica. Una cosa es la responsabilidad política y otra la penal. No ordené los operativos y no estuve a cargo... Los golpistas de la provincia de Buenos Aires son los que deben ser investigados: Duhalde, Ruckauf, lamentablemente con la complicidad de algunos radicales.

Más allá de este tema, está a punto de ir a juicio oral por las coimas en el Senado. ¿Cómo lo vive?

- Se ha presentado un recurso. Ese fallo es esotérico, contradictorio porque demostré acabadamente que la reunión eje de la decisión del juez no existió (N de R: el encuentro denunciado por el arrepentido de la causa, Mario Pontaquarto, donde se habría decidido el pago de las coimas a senadores para aprobar la flexibilización laboral). Ahora los jueces están resolviendo por opiniones de terceros, pero ése no es el procedimiento de la Justicia que es valorar prueba independiente. Álvarez, que siempre dijo que el presidente no tuvo participación, y después en el operativo que hicieron con Alberto Fernández y Pontaquarto empieza a decir que el presidente debía saber. Entonces, sobre esta opinión se funda un procesamiento que es bastante grave porque por opiniones se han hecho cosas trágicas a lo largo de la historia. Es una persecución que padezco.

¿Por qué motivo el kirchnerismo querría perseguirlo?

-El interés concreto de Alberto Fernández era por su amistad con Chacho para dar una explicación a su renuncia que fue repudiada por la gente. No nos olvidemos que Fernández está unido a Vilma Ibarra, hermana de Aníbal y muy amiga de Chacho. Y si uno ve cómo ese día salen los dos a hablar por todos los medios y decir que se ha descubierto lo más grave de los últimos tiempos. Y la frase de Fernández es elocuente: “esto es la reivindicación de Chacho”.

Para armar tal operativo se necesita por lo menos la complicidad de la Justicia...

- Complicidad o presión. Todos saben que en la Justicia no hay auténtica independencia y que falta coraje para decir las cosas como son. Le temen a los gobiernos, a la prensa, al qué dirán y entonces los fundamentos de los fallos se escriben después de adoptar una decisión política. La cosa es no largar nunca la piola con la que te tienen atado del tobillo.

Pero la Justicia avanza también contra funcionarios de este mismo Gobierno...

- La prueba es lo que les costó, bastante demoraron. Lo que tienen que contar son cuántos sobreseimientos dictaron, cuántas causas durmieron, se archivaron o se perdieron... Y hoy mismo, no vaya a creer que estas causas que parecen avanzar tengan el final que debieran. No voy a prejuzgar, pero si miro cómo todas las denuncias de enriquecimiento ilícito contra gente del Gobierno fueron cerradas por sobreseimiento...Eso es el prestablecimiento de cosa juzgada como marco de protección posterior.

De la Rúa también habló de la herencia recibida tras 10 años de gobierno de Carlos Menem.

¿Hoy camina tranquilo por la calle?

-Sí, la gente se da cuenta de quee s todo una persecución. Hay gente que me dice, “¡fuerza!”, “¡no afloje!”. Desde luego alguno no me querrá porque se metió mucha presión con la burla, la culpabilización. Lo mío fue como un fusilamiento mediático pero no me mataron. La gente reflexiona... Pienso que no merecía tanto ataque. Al final, yo acabé siendo culpable de todos los males del país de los últimos 50 años y esto no es así.

Muchos piensan que a este país solamente lo puede gobernar el peronismo.

-Hay un libro, El corralito populista, que analiza por qué desde Frondizi a De la Rúa ningún gobierno no peronista pudo completar su período. Se ha dado así en la estructura política argentina. El gran poder del peronismo se basa en los sindicatos, que son parte fundamental de la sociedad. Eso es así en gran medida. Lo importante es un cambio en esa cultura duhaldista de incidir en poner y sacar gobiernos.

Qué decía de Alfonsín y de Duhalde

“Alfonsín me contó que Duhalde le había dicho que el gobierno debía terminarlo la Alianza, porque habíamos ganado la elección, pero con otro presidente. Lo cual muestra la soberbia de decir quién debe ser presidente. Pero nunca le atribuí a Alfonsín responsabilidad en el golpe institucional. ¡Qué malo sería para la historia que un presidente acusara a otro ex presidente de semejante cosa!”